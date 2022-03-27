للمرة الثانية.. براءة مرتضى منصور رئيس الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، مساء اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وتحمل الدعوى التي حصل فيها مرتضى منصور على براءة والمقامة من الخطيب رئيس النادي الأهلي، رقم 83 لسنة 2022، ويتهم فيها الأخير الأول بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظرها المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة من رئيس النادي الأهلي ضد غريمه رئيس نادي الزمالك.

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر فيها المحكمة الاقتصادية في القاهرة يرفعها الخطيب ضد منصور.

الدعوى الأولى أيضًا كانت يوم 26 ديسمبر، وقضت المحكمة الاقتصادية آنذاك ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأعضائه.

أوراق الدعوى التي قدمها محمود الخطيب ومجلس الأهلي وحملت رقم 1451 لسنة 2021، أفادت بأن مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية.