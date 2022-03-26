نجيب ساويرس يرد على فيديو توزيعه دولارات في مباراة مصر والسنغال

نفى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، التقارير التي أشارت إلى قيامه بتوزيع نقود على الجماهير في مدرجات استاد القاهرة، أمس الجمعة، خلال مباراة المنتخب المصري ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال ساويرس على صفحته بموقع ”تويتر“، يوم السبت: ”اللى كان نفسه إني أكون بوزع فلوس فى المباراة يدخل ينام ويحلم تاني، أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللي بتعمل صوت.. والحمدلله كسبنا“.

اللى كان نفسه إنى اكون بوزع فلوس فى الماتش .. يخش ينام و يحلم تانى .. انا كنت بوزع بالونات التشجيع للمتخب اللى بتعمل صوت … و الحمد لله كسبنا … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 26, 2022

ورد رجل الأعمال المصري على تغريدة أخرى استخدمت أحد الفيديوهات التي ادعت أنه يوزع مبالغ مالية على الجمهور، وقال لصاحبة التغريدة: ”معقولة أنت صحفية؟“.

وجاء نفي نجيب ساويرس بعد فيديوهات انتشرت له وسط الجماهير زعمت بعض المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان يوزع خلالها النقود على الجماهير.

وأحرز ساليو سيس مدافع السنغال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في استاد القاهرة، يوم الجمعة.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري وسدد في العارضة لترتد الكرة وترتطم في قدم سيس وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وستقام مباراة العودة في السنغال، يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وقال أليوي سيسي، المدير الفني للسنغال، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”كانت مباراة متوازنة نجحت خلالها مصر في استغلال أول فرصة وأحرزت هدفا. فريقي كان جيدا ولاحت لنا أكثر من فرصة لكن لم نكن بالفاعلية المطلوبة، وسنبدأ على الفور الاستعداد لمباراة العودة.

”قلت للاعبين بعد الخسارة إنه لا تزال هناك فرصة أخرى في العودة والجماهير السنغالية تنتظركم. النتيجة مهمة جدا لمنتخب مصر وبالنسبة لنا، أمامنا عمل كثير للقيام به قبل مباراة العودة. نتيجة 1-صفر يمكن تعويضها“.

وأضاف المدرب السنغالي: ”بدأنا بشكل جيد وقدمنا مباراة جيدة للغاية، وكما قلت كانت تنقصنا الفاعلية الهجومية، وهو ما سنعمل على زيادته قبل مباراة العودة“.