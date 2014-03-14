سر صرخة وائل جمعة في وجه عمرو جمال

فسر وائل جمعة مدافع الأهلي صراخه في وجه عمرو جمال مهاجم الفريق الشاب عقب تسجيل الأخير لهدف الأهلي الأول في شباك الانتاج الحربي.

وأكد جمعة أن جمال كان يشعر بإحباط كبير قبل الهدف، من شدة الرقابة المفروضة عليه من دفاع الانتاج الحربي.

وأشار كابتن الأهلي إلى أن المهاجم الشاب طلب التغيير، غير أنه واجه طلبه بالرفض مطالباً إياه بالصبر والتغلب على الرقابة، وهو ما حدث حيث نجح جمال في تسجيل هدف من رأسية رائعة.

يذكر أن جمال يعد من أهم مكاسب الأهلي هذا الموسم حيث يقدم مستوى أكثر من ممتاز مع فريقه وسجل أكثر من هدف حاسم.