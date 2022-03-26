مجدي عبدالغني يقتحم استاد القاهرة ويشتبك مع فرد أمن قبل مباراة مصر والسنغال (فيديو)

ظهر مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، في فيديو تداوله الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهاجم أحد أفراد قوات الأمن على أبواب استاد القاهرة الدولي، قبل المباراة المصيرية التي جمعت بين منتخبي مصر والسنغال، أمس الجمعة، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وظهر مجدي عبدالغني في الفيديو المتداول، وهو ينفعل بشدة على أحد أفراد الأمن المتواجدين على إحدى بوابات استاد القاهرة الدولي؛ بعد أن مُنع من الدخول.

ووجه نجم الكرة المصري السابق، سبابا لفرد الأمن الذي كان يطالبه بالانتظار لقدوم أحد المسؤولين لكي يعبر البوابة، ولكن عبدالغني ركل إحدى بوابات المرور التابعة لوزارة الداخلية بعنف.

مجدي عبدالغني لازم يتقاضي ويتحاسب علي اللي عمله مع بتاع الأمن ده ، اقسم بالله دمي اتحرقله pic.twitter.com/U1fIB1ZIx5 — ‏﮼هنا (@hannahkhaled16) March 26, 2022

ولم يصدر أي تعليق من مجدي عبدالغني عن الواقعة، أو أي مسؤول من اتحاد الكرة المصري يفسر أسباب منع عبدالغني من الدخول.

وكان اتحاد الكرة، قد دعا 48 لاعبًا وصفهم بأساطير الكرة المصرية لحضور مباراة الذهاب أمام السنغال، حيث تواجد اسم عبدالغني ضمن هؤلاء الأساطير الذين وجهت لهم الدعوة.

وأحرز ساليو سيس مدافع السنغال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في استاد القاهرة، يوم الجمعة.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري وسدد في العارضة لترتد الكرة وترتطم في قدم سيس وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وستقام مباراة العودة في السنغال، يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وقال أليوي سيسي، المدير الفني للسنغال، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: ”كانت مباراة متوازنة نجحت خلالها مصر في استغلال أول فرصة وأحرزت هدفا. فريقي كان جيدا ولاحت لنا أكثر من فرصة لكن لم نكن بالفاعلية المطلوبة، وسنبدأ على الفور الاستعداد لمباراة العودة.

”قلت للاعبين بعد الخسارة إنه لا تزال هناك فرصة أخرى في العودة والجماهير السنغالية تنتظركم. النتيجة مهمة جدا لمنتخب مصر وبالنسبة لنا، أمامنا عمل كثير للقيام به قبل مباراة العودة. نتيجة 1-صفر يمكن تعويضها“.

وأضاف المدرب السنغالي: ”بدأنا بشكل جيد وقدمنا مباراة جيدة للغاية، وكما قلت كانت تنقصنا الفاعلية الهجومية، وهو ما سنعمل على زيادته قبل مباراة العودة“.