رياضة

مباراة مصر والسنغال.. أزمة دفاعية لكيروش قبل مواجهة الإياب
تاريخ النشر: 26 مارس 2022 6:01 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2022 7:10 GMT

مباراة مصر والسنغال.. أزمة دفاعية لكيروش قبل مواجهة الإياب

يكفي منتخب مصر التعادل خارج أرضه للتأهل لكأس العالم في قطر للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

سيفقد منتخب مصر جهود قلبي الدفاع الأساسيين محمود حمدي (الونش) ومحمد عبدالمنعم في الزيارة إلى السنغال لخوض مباراة إياب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حين تسعى لتأكيد تفوقها 1/0 في القاهرة.

وأصيب عبدالمنعم مدافع الأهلي في الأنف خلال مباراة الجمعة واستبدل بزميله في الفريق ياسر إبراهيم في الشوط الأول. وسيخضع لجراحة، ليتأكد غيابه عن الرحلة إلى دكار.

أما الونش مدافع الزمالك فيغيب للإيقاف بعد حصوله على إنذار بسبب الاعتراض على قرار للحكم.

وتجددت بذلك المشاكل الدفاعية بفريق المدرب كارلوس كيروش في ظل غياب الركيزة أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية قبل نحو شهرين.

وقال كيروش للصحفيين بعد المباراة: ”لن نذهب إلى السنغال باثنين من المدافعين فقط (ياسر إبراهيم ومحمود علاء) وسنستدعي مدافعا آخر (على الأقل من خارج التشكيلة) للسفر“.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كيروش سيضم علي جبر ورامي ربيعة من بيراميدز والأهلي.

وكان جبر (33 عاما) عنصرا أساسيا في المنتخب بفترة المدرب هيكتور كوبر وشارك في كأس العالم 2018 بينما ابتلي ربيعة بالإصابات خلال فترة طويلة من مسيرته وكانت مباراته الدولية الأخيرة قبل خمس سنوات.

ويجيد أيمن أشرف لاعب الأهلي دور قلب الدفاع أيضا بجانب اللعب ظهيرا وفي خط الوسط، لكن على الأرجح لن يبدأ مباراة الثلاثاء.

ويكفي منتخب مصر التعادل خارج أرضه للتأهل لكأس العالم في قطر للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

وسجل ساليو سيس مدافع السنغال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليفوز منتخب مصر 1/0 في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في استاد القاهرة، اليوم الجمعة.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وسدد في العارضة لترتد وترتطم في قدم سيس، وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وبدأت لقاءات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1986 حين فاز منتخب السنغال بنتيجة 1/0 في مفاجأة مدوية، وفاز منتخب مصر في دورة الألعاب الأفريقية 1987 بنتيجة 1/0، ثم كرر منتخب مصر الفوز بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية 2000.

وتعادل المنتخبان دون أهداف وفاز منتخب مصر بنتيجة 1/0 في تصفيات كأس العالم 2002، ثم فاز منتخب السنغال بنتيجة 1/0 في كأس الأمم الأفريقية 2002، وتغلب منتخب مصر بنتيجة 2/1 في نصف نهائي أمم أفريقيا 2006.

وتقابل المنتخبان في تصفيات أمم أفريقيا 2015 وفاز منتخب السنغال بنتيجة 2/0 في ملعبه، وبنتيجة 1/0 في مصر، ثم تقابل المنتخبان في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وتعادلا دون أهداف وتفوق المنتخب السنغالي وحسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

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