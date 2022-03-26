مباراة مصر والسنغال.. أزمة دفاعية لكيروش قبل مواجهة الإياب

سيفقد منتخب مصر جهود قلبي الدفاع الأساسيين محمود حمدي (الونش) ومحمد عبدالمنعم في الزيارة إلى السنغال لخوض مباراة إياب الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 حين تسعى لتأكيد تفوقها 1/0 في القاهرة.

وأصيب عبدالمنعم مدافع الأهلي في الأنف خلال مباراة الجمعة واستبدل بزميله في الفريق ياسر إبراهيم في الشوط الأول. وسيخضع لجراحة، ليتأكد غيابه عن الرحلة إلى دكار.

🗣️ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب #مصر بعد الفوز على #السنغال : أنا واحد من أفضل 10 مدربين في العالم من حيث النتائج الإيجابية#مصر_السنغال #كأس_العالم_2022 #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/uxE8Al6Gka — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

أما الونش مدافع الزمالك فيغيب للإيقاف بعد حصوله على إنذار بسبب الاعتراض على قرار للحكم.

وتجددت بذلك المشاكل الدفاعية بفريق المدرب كارلوس كيروش في ظل غياب الركيزة أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية قبل نحو شهرين.

وقال كيروش للصحفيين بعد المباراة: ”لن نذهب إلى السنغال باثنين من المدافعين فقط (ياسر إبراهيم ومحمود علاء) وسنستدعي مدافعا آخر (على الأقل من خارج التشكيلة) للسفر“.

رغم الخسارة أمام منتخب #مصر ساديو ماني لاعب #السنغال دقة مراوغاته وصلت لـ 85% مر بشكل صحيح من المدافعين "6" مرات من إجمالي "7" محاولات لاعب ليفربول الإنجليزي كانت له تسديدتين واحدة جاءت خارج المرمى والثانية كانت على المرمى#مصر_السنغال #كأس_العالم_2022 #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/qEEYsiaEjl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية أن كيروش سيضم علي جبر ورامي ربيعة من بيراميدز والأهلي.

وكان جبر (33 عاما) عنصرا أساسيا في المنتخب بفترة المدرب هيكتور كوبر وشارك في كأس العالم 2018 بينما ابتلي ربيعة بالإصابات خلال فترة طويلة من مسيرته وكانت مباراته الدولية الأخيرة قبل خمس سنوات.

ويجيد أيمن أشرف لاعب الأهلي دور قلب الدفاع أيضا بجانب اللعب ظهيرا وفي خط الوسط، لكن على الأرجح لن يبدأ مباراة الثلاثاء.

ويكفي منتخب مصر التعادل خارج أرضه للتأهل لكأس العالم في قطر للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

🔘ظاهرة لافتة.. #منتخب_مصر هو الوحيد الذي حقق الفوز على أرضه في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم مالي خسرت أمام #تونس، #الكاميرون خسرت أمام #الجزائر ،الكونغو الديموقراطية تعادلت مع #المغرب ، تعادل بين غانا ونيجيريا#تصفيات_كأس_العالم_2022 #مصر_السنغال pic.twitter.com/g5loJi7ceh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وسجل ساليو سيس مدافع السنغال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ليفوز منتخب مصر 1/0 في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في استاد القاهرة، اليوم الجمعة.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وسدد في العارضة لترتد وترتطم في قدم سيس، وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وبدأت لقاءات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1986 حين فاز منتخب السنغال بنتيجة 1/0 في مفاجأة مدوية، وفاز منتخب مصر في دورة الألعاب الأفريقية 1987 بنتيجة 1/0، ثم كرر منتخب مصر الفوز بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية 2000.

يوم سعيد على الكرة العربية المنتخبات العربية كلها نجحت في تجنب الهزيمة بذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. مصر الوحيد الذي حقق فوزا على ملعبه بالذهاب المغرب هو المنتخب العربي الوحيد الذي لم يُحقق فوزا في الذهاب ولكنه تعادل خارج ملعبه أمام الكونغو الديمقراطية. pic.twitter.com/Idz9enkKbf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وتعادل المنتخبان دون أهداف وفاز منتخب مصر بنتيجة 1/0 في تصفيات كأس العالم 2002، ثم فاز منتخب السنغال بنتيجة 1/0 في كأس الأمم الأفريقية 2002، وتغلب منتخب مصر بنتيجة 2/1 في نصف نهائي أمم أفريقيا 2006.

وتقابل المنتخبان في تصفيات أمم أفريقيا 2015 وفاز منتخب السنغال بنتيجة 2/0 في ملعبه، وبنتيجة 1/0 في مصر، ثم تقابل المنتخبان في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وتعادلا دون أهداف وتفوق المنتخب السنغالي وحسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.