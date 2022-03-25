رياضة

تصفيات كأس العالم: نيران صديقة تهدي منتخب مصر فوزًا غاليًا على السنغال
تاريخ النشر: 25 مارس 2022 21:26 GMT
تاريخ التحديث: 25 مارس 2022 22:50 GMT

تصفيات كأس العالم: نيران صديقة تهدي منتخب مصر فوزًا غاليًا على السنغال

ستقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أحرز ساليو سيس مدافع السنغال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في استاد القاهرة، اليوم الجمعة.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وسدد في العارضة لترتد وترتطم في قدم سيس، وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وأجرى إليو سيسي مدرب السنغال تغييرًا اضطرايًا في الدقيقة 14 بخروج المدافع عبدو ديالو للإصابة، ومشاركة بابي أبو سيسي.

وكذلك أصيب المدافع محمد عبد المنعم، وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وستقام مباراة العودة في السنغال، يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play