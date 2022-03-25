تصفيات كأس العالم: نيران صديقة تهدي منتخب مصر فوزًا غاليًا على السنغال

أحرز ساليو سيس مدافع السنغال هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في استاد القاهرة، اليوم الجمعة.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري، وسدد في العارضة لترتد وترتطم في قدم سيس، وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

القائد ♥ محمد صلاح بعد تسجيله هدف منتخب مصر الأول في مرمى السنغال بعد مرور 4 دقائق يُطالب لاعبي الفراعنة بالهدوء. ساديو ماني لمس الكرة حتى الدقيقة "10" من الشوط الأول مرتين فقط!#تصفيات_كأس_العالم_2022 #السنغال_مصر #مصر_السنغال pic.twitter.com/WwfJLjZblM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وأجرى إليو سيسي مدرب السنغال تغييرًا اضطرايًا في الدقيقة 14 بخروج المدافع عبدو ديالو للإصابة، ومشاركة بابي أبو سيسي.

وكذلك أصيب المدافع محمد عبد المنعم، وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وستقام مباراة العودة في السنغال، يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.