تشكيل منتخب مصر ضد السنغال

يستضيف المنتخب المصري نظيره منتخب السنغال، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب مباريات الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويرغب منتخب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مباراة العودة كي يتمكن من حصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما يسعى منتخب مصر إلى الثأر بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

🇪🇬 مصر 🆚 السنغال 🇸🇳

🏟️ استاد القاهرة

🏆 ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم

📅 25 مارس

🕓 19:30 GMT لمن تكون الغلبة، الفراعنة أم أسود التيرانجا؟ 🧐#WCQ | #WorldCup | @EFA | @Fsfofficielle pic.twitter.com/iaSE3dO6oY — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 20, 2022

واستقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيلة الأساسية، التي ظهرت من خلال التدريبات في الأيام السابقة، وشهدت مفاجأة بعودة عمر جابر مدافع بيراميدز لتشكيل منتخب مصر الأساسي:

وفيما يلي التشكيل الذي سيلعب به المنتخب المصري أمام السنغال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد عبد المنعم، محمود حمدي ”الونش“، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السوية، حمدي فتحي، محمد النني.

خـط الهجوم: محمود حسن ”تريزيجيه“، محمد صلاح، مصطفى محمد.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب مصر بصدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادلين دون خسارة متفوقا على الغابون وليبيا وأنغولا.. وسجل منتخب مصر 10 أهداف وتلقى 4 أهداف.

وتأهل منتخب السنغال متصدرا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة بواقع 5 انتصارات وتعادل متفوقا على توغو ونامبيا والكونغو وسجل منتخب السنغال 15 هدفا وتلقى 4 أهداف.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر ليس لديه ما يخسره مؤكداً أن الضغوط تقع على كاهل لاعبي السنغال أبطال أفريقيا الذين يحلمون بالتأهل بالمونديال.

وأشار إلى أنه يركز على روح الفريق ولا يشغله مستوى لاعب بعينه أو عدم تسجيل لاعب معين الأهداف مؤكدا أن منتخب مصر قادر على الاستفادة من دعم جماهيره.