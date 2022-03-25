الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم

يستضيف إستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب مصر وضيفه السنغال بحضور 65 ألف مشجع في جولة الذهاب للدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر والسنغال، فإلى السطور القادمة:

🇪🇬 مصر 🆚 السنغال 🇸🇳

🏟️ استاد القاهرة

🏆 ذهاب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم

📅 25 مارس

🕓 19:30 GMT لمن تكون الغلبة، الفراعنة أم أسود التيرانجا؟ 🧐#WCQ | #WorldCup | @EFA | @Fsfofficielle pic.twitter.com/iaSE3dO6oY — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 20, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلقين مدحت شلبي وبلال علام، وعبر قناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلقين أيمن الكاشف ومحمد الكواليني، بجانب قناة SSC3 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب مصر بصدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة من خلال 4 انتصارات وتعادلين دون خسارة متفوقا على الغابون وليبيا وأنغولا.. وسجل منتخب مصر 10 أهداف وتلقى 4 أهداف.

وتأهل منتخب السنغال متصدرا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة بواقع 5 انتصارات وتعادل متفوقا على توغو ونامبيا والكونغو وسجل منتخب السنغال 15 هدفا وتلقى 4 أهداف.

جولة الحسم في التصفيات الإفريقية لكأس العالم تنطلق الليلة ⚡️ تعرف على موعد مباريات اليوم المنتظر 👇 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/H7TiZerYd6 — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 1986 حين فاز منتخب السنغال بنتيجة 1/0 في مفاجأة مدوية، وفاز منتخب مصر في دورة الألعاب الأفريقية 1987 بنتيجة 1/0، ثم كرر منتخب مصر الفوز بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية 2000.

وتعادل المنتخبان دون أهداف وفاز منتخب مصر بنتيجة 1/0 في تصفيات كأس العالم 2002، ثم فاز منتخب السنغال بنتيجة 1/0 في كأس الأمم الأفريقية 2002، وتغلب منتخب مصر بنتيجة 2/1 في نصف نهائي أمم أفريقيا 2006.

وتقابل المنتخبان في تصفيات أمم أفريقيا 2015 وفاز منتخب السنغال بنتيجة 2/0 في ملعبه، وبنتيجة 1/0 في مصر، ثم تقابل المنتخبان في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وتعادلا دون أهداف وتفوق المنتخب السنغالي وحسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

عبد الستار صبري: ثقتي في كيروش مدرب منتخب مصر بلا حدود .. ودوافع صلاح أكثر من ماني (حوار) https://t.co/pw7w72zsDv pic.twitter.com/Ru85KtE1Sn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

أفكار كيروش

يسعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لحشد أسلحته من أجل الثأر من السنغال بعد ضياع لقب الكان أمام أسود التيرانغا والتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى السنغال.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر ليس لديه ما يخسره مؤكداً أن الضغوط تقع على كاهل لاعبي السنغال أبطال أفريقيا الذين يحلمون بالتأهل بالمونديال.

وأشار إلى أنه يركز على روح الفريق ولا يشغله مستوى لاعب بعينه أو عدم تسجيل لاعب معين الأهداف مؤكدا أن منتخب مصر قادر على الاستفادة من دعم جماهيره.

،ويعتمد منتخب مصر على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي الونش ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال وأحمد فتوح.

الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في المرحلة الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2022 https://t.co/k2RUuiqw3X pic.twitter.com/zLO8UTTRPP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

ويقود خط الوسط محمد النني وبجواره عمرو السولية وحمدي فتحي، مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش أو محمود حسن تريزيغيه ومصطفى محمد.

خطط سيسيه

يدخل أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال وكتيبة أسود التيرانغا مواجهة الليلة بحثاً عن نتيجة إيجابية قبل العودة إلى السنغال.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي إن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لن يقلل من دوافع فريقه بل سيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب مصر.

ويعتمد منتخب السنغال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إدوارد ميندي، وأمامه رباعي خط الدفاع كاليدو كوليبالي وعبده ديالو وبونا سار وساليو سيس.

ويقود خط الوسط نامبلايس ميندي وبجواره شيخو كوياتيه وإدريسا غايي، مع ثلاثي الهجوم إسماعيلا سار وساديو ماني وكيتا بالدي.

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وقال أحمد أيوب المدرب العام السابق لمنتخب مصر لشبكة ”إرم نيوز“ إن كيروش عليه أن يحفز لاعبي منتخب مصر ويجدد طموح اللاعبين ومحاولة تحقيق الثأر من السنغال.

وأوضح أن الأفضل لمنتخب مصر تغيير واقع خط الوسط بمشاركة أحمد سيد زيزو أو أفشة لكسب ورقة مهمة تستطيع إيجاد الحلول.

وطالب أيوب برقابة صارمة ضد ساديو ماني وإسماعيلا سار وعدم ترك المساحات خلف ظهيري الجنب.