عبد الستار صبري: ثقتي في كيروش مدرب منتخب مصر بلا حدود .. ودوافع صلاح أكثر من ماني (حوار)

يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة ضد السنغال يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري بالدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ عن قارة أفريقيا.

وتحدث إرم نيوز مع عبد الستار صبري نجم بنفيكا البرتغالي الأسبق وأحد اللاعبين المميزين في تاريخ الكرة المصرية حول مباراة مصر والسنغال وتوقعاته لهذه المواجهة وغيرها من الأمور خلال الحوار التالي:

• بداية كيف ترى مواجهة مصر والسنغال في المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم؟

لا شك أننا أمام مواجهة صعبة بكل المقاييس بين بطل أفريقيا والوصيف وتكرار لنهائي كأس الأمم الأفريقية ولكن في رأيي أن مباراة الذهاب باستاد القاهرة ستحسم بنسبة كبيرة مسار تذكرة التأهل للمونديال.

• ولكن مواجهة الحسم ستكون في العاصمة السنغالية داكار .. هل تراها أقل أهمية من لقاء الذهاب؟

ليست أقل أهمية ولكن مواجهة الذهاب ستحدد فرص الفراعنة فالفوز سيعطينا دوافع كبيرة للتأهل في السنغال ولن نخسر هناك في رأيي، ولكن إذا لم نفز سنصاب بإحباط شديد وهو ما أخشاه لأن عدم الفوز على السنغال في لقاءين متتاليين سيمثل لنا حالة من الإحباط.

• في رأيك كيف سيتعامل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري مع هذه المواجهة؟

ثقتي في كيروش بلا حدود وكنت أدافع عنه في ذروة الانتقادات ضده ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحديدا في البداية لأنه مدرب قدير ويجيد التوازن بين الدفاع والهجوم وأرى أنه قادر على تصحيح بعض أخطاء نهائي كأس الأمم الأفريقية والتعامل بشكل أفضل مع مباراة السنغال خاصة أن الظروف اختلفت وهناك لاعبون عائدون لتشكيل الفراعنة .

• هل ترى أن تغيير طريقة اللعب إلى ٤-٤-٢ سيكون الخيار الأنسب لكيروش؟

لا؛ طريقة ٤-٣-٣ الأنسب للاعب المصري في رأيي وهي الطريقة الأكثر انتشاراً حالياً في العالم وجميع الأندية الكبرى تلعب بها، ولكن أتمنى أن يعيد كيروش النظر في اختياراته فيمن يقودوا خط الوسط.

• هل تقصد لاعبا بالتحديد تتمنى عدم مشاركته أمام السنغال؟

أعتقد أن الثلاثي الأفضل لقيادة خط الوسط محمد النني في العمق ويمينه إمام عاشور ويساره عمرو السولية واختياري لإمام لأكثر من سبب أولها أنه واجه ساديو ماني في نهائي الكان بجانب أنه لاعب سريع ويملك حلول التسديد والتمرير أفضل من حمدي فتحي الذي يتشابه في طريقة لعبه مع محمد النني.

• ماذا عن أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة؟

بدائل مميزة ولكن من الصعب أن يبدأ أحدهما لأننا سنخسر وسط الملعب في هذه الحالة وبالتالي سنستقبل أهدافا وهو أسوأ شيء يمكن أن يحدث في هذه المباراة.. الجماهير تنظر للجانب الهجومي ولا تفكر في الدفاع.

• ماذا عن الشق الهجومي وهل تعتقد أن الأفضل البدء بعمر مرموش أم محمود حسن تريزيجيه؟

تريزيجيه الأنسب لأنه أسرع ويجيد الدفاع وصاحب خبرات ومرموش سيكون ورقة بديلة مميزة وخاصة مع وجود صلاح ومصطفى محمد كثنائي مميز في خط الهجوم.

• صلاح وماني.. أيهما الأكثر تأثيرا في منتخب بلاده؟

صلاح وماني أساطير في منتخب مصر والسنغال على الترتيب ولهما دور البطولة ولكن في رأيي أن صلاح يملك دوافع أكبر للتأهل للمونديال بعكس ماني فصلاح يحتاج للصعود إلى كأس العالم للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم خاصة أنه أكثر تأثيراً ونجاحا على صعيد الأهداف في ليفربول وضياع حلم المونديال قد يقضي على أحلامه في هذا الصدد.

• كيف ترى دعوتك لحضور المباراة ضمن أساطير الكرة المصرية؟

أمر رائع وأتمنى أن يتكرر باستمرار لأننا أصحاب تجربة ويجب أن يكون لنا حديث مع اللاعبين قبل المباراة أو بعدها للشد من أزرهم.

• أخيرا؛ هل تعتقد أن تأهل السنغال على حساب مصر في تصفيات مونديال ٢٠٠٢ سيكون له تأثير على هذه المواجهة؟

هذا الأمر أصبح جزءا من الماضي وربما لم يحضر هذا الجيل في المنتخبين تلك التصفيات ولكن جيلنا كان يستحق التأهل للمونديال لولا سوء الحظ في بعض المباريات بجانب صعوبة التصفيات نفسها ونتمنى التوفيق للجيل الحالي في التأهل للمرة الثانية على التوالي.