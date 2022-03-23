أول ظهور لعمرو زكي بعد أنباء مروره بأزمة نفسية (صورة)

ظهر عمرو زكي مهاجم نادي الزمالك المصري لأول مرة، منذ مرضه وظهوره بحالة نفسية سيئة.

ووصل عمرو زكي اليوم الأربعاء إلى مقر نادي الزمالك للاجتماع مع مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، ليتسلم منصبه الجديد.

ونشر أحمد حسام ”ميدو“ صورة له برفقة عمرو زكي داخل السيارة، وهم في الطريق إلى النادي حيث يستلم عمرو زكي منصب نائب لرئيس قطاع الناشئين.

عمرو زكي رفقة أحمد حسام ميدو في طريقهما إلى نادي الزمالك، حيث يستلم زكي عمله كنائب لقطاع الناشئين.@midoahm pic.twitter.com/OLpMAPLGIc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2022

وكان أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق قد وجه الدعوة لجميع اللاعبين السابقين بضرورة دعم عمرو زكي نفسيا بعد الحالة النفسية السيئة التي أصابت ”البلدوزر“ في الفترة الأخيرة.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعيين عمرو زكي نجم الفريق الأبيض الأسبق بشكل رسمي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء بعد علمه بالحالة النفسية للاعب.

وتعرض زكي لحادث كبير أثناء قيادة سيارته، وكان يعاني من الآلام في الظهر والرقبة ويخضع للعلاج بصفة مستمرة تحت إشراف طبي.

وتعرض زكي أيضا لحالة نفسية سيئة بعد تجاهل نجوم الكرة له وبقائه وحيدًا بعيدًا عن الأضواء.

وقال مجدي عطوة لاعب الزمالك الأسبق وأحد المقربين من عمرو زكي لـ“ إرم نيوز“ في وقت سابق إن الأخير بالفعل يعاني منذ فترة من حالة نفسية سيئة.

وأوضح أن عمرو زكي فوجئ بتجاهل تام من أبناء جيله وابتعد عن مجال كرة القدم بعد الاعتزال وهو ما أصابه بحالة نفسية سيئة.

وكان إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر الأسبق قد أثار الجدل حول الحالة الصحية للبلدوزر عمرو زكي بتغريدة عبر تويتر، طالب خلالها أبناء جيل عمرو زكي بالتواصل معه والاطمئنان عليه.

ولعب عمرو زكي لعدة أندية داخل وخارج مصر على رأسها الزمالك وإنبي والمنصورة والمقاولون، بخلاف خوضه تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي مع ويجان وهال سيتي.

ولعب أيضا عمرو زكي في الرجاء المغربي والعهد اللبناني وايلازج سبور التركي.