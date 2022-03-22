هشام السوباط قبل مباراة الهلال والأهلي: سنسطع في سماء القاهرة

أعلن هشام السوباط رئيس نادي الهلال السوداني عن جاهزية فريقه قبل مواجهة الأهلي المصري الحاسمة بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني، مساء يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أبريل، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، في ختام دور المجموعات من البطولة الأفريقية.

وأعلن السوباط في بيان رسمي: ”التأم شملنا الكبير“ كعائلة واحدة مجلس وجهاز فني ولاعبين، على الهلال الطلق في جلسة ودية بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وأكد السوباط أن الهدف من تلك الجلسة كان تجاوز سلبيات الماضي وتحويلها إلى فعل إيجابي ”يهيئنا الى الهدف والمقصد“.

ووجه السوباط تحذيرًا إلى النادي الأحمر قائلا: ”الأهلي أمامنا وخلفنا ملايين من الجماهير التي تترقب سطوع الهلال بدرا مكتملا في سماء القاهرة في ليلة رمضانية ستكون فتحا كبيرا علينا بإذن الله“.

وفيما يلي نص بيان رئيس نادي الهلال:

بسم الله الرحمن الرحيم

تجاوزنا كبوة الجواد وفرساننا بإذن الله في الميعاد

في لقاء في استراحتى في ضاحية سويا

بحمد وفضل من الله صاحب الفضل الذي نسأله الإعانة دائما وعليه التكلان، التأم شملنا الكبير كعائلة واحدة مجلس وجهاز فني ولاعبين، على الهلال الطلق، في جلسة أردنا بها أن نتجاوز سلبيات الماضي إلى فعل إيجابي يهيئنا الى الهدف والمقصد، الأهلي أمامنا وخلفنا ملايين من الجماهير التي تترقب سطوع الهلال بدرا مكتملا في سماء القاهرة في ليلة رمضانية ستكون فتحا كبيرا علينا بإذن الله.

تحدثنا جميعا وأسهبنا في الحديث، عن تناسي عثرات الماضي، والإقبال على الاستحقاقات المقبلة بنفوس صافية وروح واحدة تساعدنا في الوصول إلى مبتغانا طالما أن الهدف هو الهلال وإسعاد جماهيره وقيادة هذا النادي إلى المراقي التي يستحقها وتستحقه..

جماهيرنا الوفية..

تفهم الفرسان وجهازهم الفني ضرورة اجتماعنا بهم الذي يتسق وأهمية المرحلة، وقد جاء النقاش هادئا وهادفا ثم ساخنا أحيانا ولكن كان منبعه القلب المحب.. تعاهدنا جميعا في هذه الجلسة الطيبة على أن يكون هذا اللقاء هو بيعة النصر وقد استمعنا وسمعنا من اللاعبين ما يشرح النفس ويبعث الأمل في غد أفضل، وأولى خطوات تصحيح المسار والانطلاق إلى الأمام، اعترافهم الصريح بأنهم مدينون للجماهير بمسح الصورة المهزوزة وتقديم ما يشبه الهلال ويصون الشعار..

بإذنه تعالى، سنكون في خندق واحد مع اللاعبين في المباراة المقبلة وسنبذل كل غالٍ لإسعاد الجماهير، خاصة بعد أن عادت الروح والتأم الشمل وتلاقحت الرؤى والأفكار نحو مصب واحد هو رفعة الهلال.. وعاش الهلال فينا حرا.. منتصرا.. وما التوفيق إلا من عند الله.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يقبع فريق الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة كي يضمن البطاقة الثانية مع صن دانز، فيما يكفي الأهلي الفوز أو التعادل.