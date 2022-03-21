وكيل المدافع العراقي سعد ناطق يكشف تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي المصري (فيديو)

تحدث وليد المرشدي، وكيل اللاعب سعد ناطق، مدافع فريق الشرطة العراقي، عن كواليس مفاوضاته مع النادي الأهلي المصري لضم اللاعب لصفوف الأخير في الميركاتو المقبل.

وقال المرشدي، في تصريحات تلفزيونية: ”عرضت اللاعب على أمير توفيق ولكن لم يعطني الموافقة النهائية ونحن في مرحلة مفاوضات بناء على المركز المطلوب في الأهلي“.

وأضاف: ”اللاعب مرتبط مع الشرطة ولكن فيه بند إنه يكون حرا لو فريق خارج العراق، وهناك بالفعل أندية أخرى في مصر تريد التعاقد مع سعد ناطق لكنه يريد اللعب في أحد أندية القمة“.

وكيل اللاعب العراقي سعد الناطق يكشف كل تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي لتعويض غياب بدر بنون#جمهور_التالتة pic.twitter.com/CTTvd1EELJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 20, 2022

وتابع: ”وسعد ناطق كان قريبا من الأهلي السعودي الموسم الماضي ولكن لم تتم المفاوضات بنجاح، وبعد الإصابة الأخيرة لبدر بانون عرضته على الأهلي المصري وقلت أكيد الفريق محتاج تدعيم قوي في الدفاع، وسعد لاعب قوي في مركزه“.

وشدد: ”مع نهاية الموسم سيكون هناك مفاوضات أخرى واللاعب مرحب جدا بالانضمام للأهلي وهذا شرف كبير له، واللاعب مميز جدا ويكون إضافة قوية للفريق الأحمر“.

وأتم: ”اللاعب الآن في معسكر منتخب العراق ولعب مباراة ودية ضد زامبيا قبل أيام“.

ويبلغ سعد ناطق من العمر 28 عاما، ولعب 31 مباراة دولية مع منتخب العراق منذ عام 2015 وحتى الآن، كما لعب لنادي العربي القطري من قبل، وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف دولار، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأصيب المدافع المغربي بدر بانون، نجم الأهلي المصري، بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 2021، ما تسبب له في مضاعفات والتهابات في عضلة القلب وهو يحتاج لفترة راحة سلبية طويلة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات.

وشارك بدر بانون آخر مرة مع الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي ضد الرجاء المغربي.

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات أخيرة له: ”‏الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون، أكدت حاجته لفترة ‏راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع ‏منتخب المغرب خلال بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون“.

وأضاف: ”ويخضع بدر بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك في ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب“.