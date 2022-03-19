وفاة اللاعب موري بانغورا بعد إصابته بالفطر الأسود

توفي الغيني موري بانغورا، لاعب فريق بيلا، أحد أندية الدرجة الثالثة في الدوري المصري، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة، وذلك بعد دخوله المستشفى في الأسبوع الماضي.

ونعى نادي بيلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اللاعب، قائلا: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى»، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالي اللاعب موري بانغورا لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وكان بانغورا يعاني من مرض الفطر الأسود، ما أدى إلى غيابه عن النادي في الفترة الماضية، قبل أن يدخل المستشفى ويتلقى العلاج الأسبوع الماضي.

وأصيب اللاعب خلال الفترة الماضية بمرض الفطر الأسود أحد متحورات فيروس كورونا، ليبقى في المستشفى لفترة أخرى، قبل أن تتخذ أسرة اللاعب قرارًا بالعودة إلى البلاد، رفضت إدارة المستشفى خروجه خشية على صحته إلا على المسؤولية الشخصية.

وفي وقت سابق دخل بانغورا في غيبوبة مع تدهور حالته الصحية، ليتم تأجيل إجراء العملية للاعب بسبب ارتفاع السكري في الدم، رغم محاولات الجهاز الطبي في المستشفى على خفض السكري.

وكان نادي بيلا قد أعلن في وقت سابق أن بانغورا غاب عن النادي لعدة شهور دون أن يعرف النادي سبب غيابه، قبل أن يتواصل المسؤولون مع زوجته ليعرفوا أنه يعاني من مرض الفطر الأسود.

وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب الغيني مع فريقه ضد نادي عثماثون في دوري القسم الثالث، يوم 22 يناير الماضي، وانقطع بعدها عن التدريبات بسبب المرض دون علم إدارة النادي، التي حاولت الوصول إليه خلال الفترة الماضية، حتى نجحوا في التواصل مع وكيله الذي علم بحالته من زوجته المتواجدة بجواره في المستشفى.

يذكر أن موري بانغورا من مواليد 12 يونيو عام 1997، وله عدة تجارب في الكرة المصرية، حيث بدأ مسيرته مع فريق منية سمنود، وبعد تألقه قرر نادي كفر الشيخ التعاقد معه مقابل 100 ألف جنيه في صفقة قياسية، قبل أن تتم إعارته لنادي عمال المنصورة، وبعد نهاية فترة الإعارة، نجحت إدارة نادي بيلا في التعاقد مع اللاعب الغيني، ليشارك معهم في دوري الدرجة الثانية والهبوط معهم إلى دوري الدرجة الثالثة.