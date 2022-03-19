قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة ”الفراعنة“ التي تستعد لمواجهة السنغال في المرحلة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب مصر فريق السنغال مساء الجمعة 25 مارس على إستاد القاهرة في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة التي اختارها كيروش، استبعاد محمد شريف، هداف الأهلي في كل البطولات هذا الموسم، ومصطفى فتحي، المتألق مع نادي التعاون السعودي.

كما شهدت القائمة استدعاء عمر جابر، لاعب بيراميدز، وياسر إبراهيم، مدافع الأهلي وعودة محمد مجدي ”أفشة“.

🔴 | كارلوس كيروش يُعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/XTklYZPQb9 — EFA.eg (@EFA) March 19, 2022

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال – عمر جابر – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمود حمدي ”الونش“ – محمود علاء – أيمن أشرف – أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عمرو السولية – محمد مجدي ”أفشة“ – نبيل عماد ”دونجا“ – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن ”تريزيغيه“ – مصطفى محمد – مروان حمدي – مصطفى محمد – أحمد سيد ”زيزو“.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري، في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيها، الدرجة الثالثة 100 جنيه.

وتأهلت 10 منتخبات إلى الدور الفاصل، وتقام 5 مواجهات فيما بينها يتأهل الفائز من كل منها إلى كأس العالم، أبرزها صدام مرتقب بين منتخبي السنغال ومصر، بطل ووصيف النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن تقام بطولة كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر في 8 ملاعب، تم تجديد البعض منها وبناء البعض الآخر خلال السنوات الماضية.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 إستادات مونديالية.