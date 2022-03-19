سيد عبدالحفيظ يرد على تصريحات مرتضى منصور حول زوجة موسيماني (فيديو)

رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري على حديث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن تفاوض زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر مع الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ عن أنباء مفاوضات زوجة موسيماني مع الزمالك: ”مش همسك لسان حد بس الكلام لازم يبقي منطقي.. مش معقول يسيب نادي بطولات عشان يروح نادي تاني“.

سيد عبد الحفيظ عن مفاوضات زوجة موسيماني مع الزمالك: مش همسك لسان حد بس الكلام لازم يبقي منطقي

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oSQDIutQlW#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/U8Tv5qJdEB — MBC مصر (@mbcmasr) March 18, 2022

وأضاف: ”موسيماني يحب البطولات ويتواجد داخل ناد يحصد الألقاب فكيف سيذهب لفريق آخر؟، حتى على المستوى المادي أيضا“.

وعن إمكانية تعاقد الأهلي مع محمد أبوجبل وأشرف بنشرقي لاعب الزمالك قال سيد عبدالحفيظ: ”لا يوجد شيء رسمي ولم يُعرض علينا محمد أبوجبل أو أشرف بنشرقي ولم نتناقش فيه كجهاز فني، هذا كي لا يتم زج اسمنا في أي شيء“.

وتابع: ”إذا بدأنا التفاوض لن نخجل من ذلك وسنتحدث عن الأمر مع كامل الاحترام والتقدير لبعض الأشخاص، وفي السابق تم التفاوض مع لاعبين لدينا (اتعملت فينا 100 مرة) وهذه أمور احترافية، ولكن حتى الآن هذا الأمر لم يُعرض علينا“.

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تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oSQDIucfuo#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/pygPa1WbIK — MBC مصر (@mbcmasr) March 18, 2022

الفوز على المريخ

وانفرد النادي الأهلي بالمركز الثاني في المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 3/1 على المريخ السوداني أمس الجمعة.

وكرَّر الأهلي فوزه على المريخ السوداني بعد أن فاز بنتيجة 3/2 في مباراة الذهاب بالجولة الثانية التي أقيمت على نفس الملعب ”ملعب السلام“.

وسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 19 مستغلا كرة مرتدة من مدافع المريخ حمزة داوود ليسدد تاو الكرة على يسار منجد النيل حارس المريخ، وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

وتمكن رمضان عجب من تسجيل هدف التعادل للمريخ في الدقيقة 60 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد الكرة من يديه إلى عجب الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك على يسار الحارس.

ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72 بعدما استقبل كرة عرضية قصيرة من علي معلول في الجهة اليسرى ليسدد شريف الكرة على يسار حارس المريخ.

وبعد دقيقة واحدة من هدف شريف نجح أحمد عبدالقادر في استغلال خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، والذي ضمن التأهل للدور التالي، ويحل ضيفا على الهلال السوداني اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة.