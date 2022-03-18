إقالة لي كلارك من تدريب المريخ السوداني بعد الهزيمة أمام الأهلي ووداع دوري أبطال أفريقيا

قرر مجلس إدارة المريخ السوداني إعفاء الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه عقب الخسارة أمام الأهلي المصري والخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر مجلس المريخ قرارا بإقالة لي كلارك وجهازه الفني من تدريب الفريق بشكل رسمي.

كما كلف مجلس إدارة نادي المريخ المدرب الوطني إبراهيم الحسين إبراهومة بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على المريخ السوداني https://t.co/u6tTFiOS2o pic.twitter.com/VZf9wMLTxL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

وخاض المريخ السوداني مع الإنجليزي كلارك 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا نجح في الفوز في مباراة وحيدة فقط كان أمام الهلال السوداني.

فيما خسر مباراتين أمام النادي الأهلي في القاهرة، وتعادل في مباراة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة.

واقترب الأهلي المصري حامل اللقب خطوة مهمة من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على المريخ السوداني 3-1 اليوم الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو الأهلي في المقدمة في الدقيقة 19 مستغلا كرة مرتدة من مدافع المريخ حمزة داوود ليسدد تاو الكرة على يسار منجد النيل حارس المريخ.

وتمكن رمضان عجب من إدراك التعادل للمريخ مع الدقيقة 60 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى تصدى لها الشناوي حارس الأهلي لترتد الكرة من يديه إلى عجب الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك على يسار الحارس.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72 مستقبلا عرضية قصيرة من علي معلول في الجهة اليسرى ليسدد شريف الكرة على يسار حارس المريخ.

وبعد دقيقة واحدة من هدف شريف نجح أحمد عبد القادر في استغلال خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني خلف ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا الذي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط قبل أن يلتقي غدا السبت مع مضيفه الهلال السوداني في ذات الجولة.

وتوقف رصيد المريخ عند أربع نقاط وتراجع للمركز الرابع والأخير.