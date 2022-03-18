ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على المريخ السوداني

خطف النادي الأهلي المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على المريخ السوداني 3/1، خلال مباراة الفريقين بالجولة الخامسة للمجموعة.

وكرَّر الأهلي فوزه على ”المريخ السوداني“ لكن هذه المرة بنتيجة 3-1، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ”الأهلي وي السلام“ بعد أن فاز بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب بالجولة الثانية التي أقيمت على نفس الملعب.

وضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو الأهلي في المقدمة في الدقيقة 19 مستغلا كرة مرتدة من مدافع المريخ حمزة داوود ليسدد تاو الكرة على يسار منجد النيل حارس المريخ، وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

وتمكن رمضان عجب من إدراك التعادل للمريخ مع الدقيقة 60 بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى تصدى لها الشناوي حارس الأهلي لترتد الكرة من يديه إلى عجب الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك على يسار الحارس.

ونجح محمد شريف في إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72 مستقبلا عرضية قصيرة من علي معلول في الجهة اليسرى ليسدد شريف الكرة على يسار حارس المريخ.

وبعد دقيقة واحدة من هدف شريف نجح أحمد عبد القادر في استغلال خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

هدف أحمد عبدالقادر في شباك #المريخ .. الفنان يواصل هواياته في تسجيل الأهداف الرائعة.#الأهلي_المريخ #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/brCpZuccBE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2022

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف صن داونز الجنوب إفريقي متصدر الترتيب، والذي يحل ضيفا على الهلال السوداني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المريخ عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملا: