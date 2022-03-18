كلوب يثير القلق حول محمد صلاح

أثار الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول القلق بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح، وموعد عودته للملاعب.

وتعرض صلاح للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجلس على دكة البدلاء خلال مباراة ليفربول الأخيرة ضد آرسنال، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي إن المهاجم المصري محمد صلاح لا يزال يشعر بتأثير إصابة في القدم تعرض لها خلال مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون، هذا الشهر.

وشارك صلاح بديلا في فوز ليفربول 2-صفر على آرسنال، الأربعاء الماضي.

وأضاف المدرب الألماني المخضرم: ”شعر محمد ببعض الألم في القدم بعد مباراتنا أمام آرسنال، الأربعاء، وسنرى ما يمكن القيام به حيال ذلك“.

وأثار كلوب القلق داخل أروقة المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة السنغال يوم 25 مارس الجاري، في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ”قطر 2022“.

ويعد محمد صلاح الركيزة الأساسية للمنتخب المصري، حيث قاد الفريق لنهائي أمم أفريقيا، ولكنه ودع بركلات الترجيح أمام السنغال أيضًا.