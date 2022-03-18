الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال أفريقيا

يتجدد الموعد، مساء اليوم الجمعة، بين المريخ السوداني والأهلي المصري على ملعب (السلام) بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والمريخ في دوري الأبطال:

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/Nbm76Dmdhf pic.twitter.com/MEucGoTr8C — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم على ملعب السلام الذي اختاره المريخ لاستضافة مبارياته الأفريقية هذا الموسم.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق عصام الشوالي.

📋| اليكم قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا🦅💪👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/v0SOjSfAqF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 17, 2022

ترتيب المجموعة

يحتل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وسيخوض مواجهته بالجولة الخامسة ضد الهلال السوداني على ملعب الأخير، غدا السبت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفه الهلال ثم المريخ بنفس الرصيد ونفس فارق الأهداف (-1) ولكن أفضلية المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة تقود المجموعة لهذا الترتيب.

أزمات بالجملة

أحيطت هذه المباراة بالعديد من الأزمات بدأت بعدما طلب نادي المريخ نقل اللقاء إلى السودان، وكسر اتفاقه مع الأهلي بشأن إقامة لقاءات الفريق على ملعب السلام بالقاهرة الذي يستضيف لقاءات الفريق الأحمر.

وبعد مناقشات عديدة تراجع المريخ عن نقل المباراة للسودان مع رفض الهلال استضافة المواجهة على ملعبه لتقام بملعب السلام كما كان مقررا.

ونشبت أزمة أخرى تخص الحضور الجماهيري بعدما طلب المريخ حضور 4500 مشجع مقابل 500 للأهلي بوصفه صاحب الملعب وهدد المريخ باللعب دون جمهور حال تعذر الاتفاق وهو ما حدث بالفعل وتقرر إقامة اللقاء دون حضور جماهيري.

ونشبت أزمة ثالثة تخص مستقبل المدرب الإنجليزي لي كلارك المدير الفني للمريخ وأنباء هروبه مع توصية من القطاع الرياضي بالمريخ برحيله، ولكن حازم مصطفى رئيس النادي جدد الثقة في خدماته لحين إشعار آخر.

موسيماني | 🗣

💬"نسعى لتحقيق الفوز على المريخ.. وقدر الأهلي اللعب تحت الضغوط "🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/jXneNLpHxe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 17, 2022

كلارك.. ومفاجأة الأهلي

يتطلع المريخ بقيادة مدربه لي كلارك لمفاجأة الأهلي ومحاولة تحقيق فوز ينعش آمال الفريق السوداني في التأهل إلى ربع النهائي، خاصة أن المريخ خسر بنتيجة 2-3 في لقاء الجولة الأولى الذي كان مؤجلا.

وقال كلارك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه حزين لخسارة لقاءي الأهلي والهلال، مؤكدا أن الفوز سيكون شعار فريقه في مواجهة الأهلي.

وأشار إلى أنه حزين بسبب غياب الحضور الجماهيري، ولكن فريقه جاهز لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث لإنعاش فرص التأهل.

ويغيب عن المريخ لاعبه عماد الصيني للإيقاف، كما تحيط الشكوك بجاهزية الثنائي أمير كمال وعزام عادل لشكواهما من الإصابة.

ويعتمد المريخ على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى منجد النيل، وأمامه رباعي خط الدفاع حمزة داوود ومصطفى كرشوم وتوماس باواك وبخيت خميس.

ويقود خط الوسط عمار طيفور ومحمد الرشيد وضياء محجوب مع ثلاثي الهجوم السماني الصاوي وبكري المدينة أو رمضان عجب وتوني أدجو.

أيمن أشرف | 🗣

💬"نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف الصعب، ونحن أيضًا قادرون على الخروج منه"🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/aAEWMO2kJL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 17, 2022

الأهلي.. وسيناريو الحسم

يتأهب الأهلي لسيناريو الحسم بعد أن قدم بداية ضعيفة بالخسارة ذهابا وإيابا أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0، والتعادل في السودان مع الهلال دون أهداف.

ويتطلع الأهلي مع مدربه بيتسو موسيماني تحقيق الفوز في لقاءي المريخ ثم الهلال على ملعب السلام من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي لدور الثمانية.

ويغيب عن الأهلي رامي ربيعة وصلاح محسن وأكرم توفيق وعمار حمدي بسبب الإصابة.

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على المريخ بغض النظر عن الضغوط التي يواجهها فهذا قدر الأهلي والمباراة ستكون صعبة بين الفريقين.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة وجود فوارق زمنية كافية بين الارتباطات الدولية ومباريات الأندية، ويتمنى تطبيق ذلك في لقاء الهلال بالجولة الأخيرة.

ويعتمد موسيماني على الأرجح على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع أيمن أشرف ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وعلي معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره حمدي فتحي وأمامهما محمد مجدي أفشة وعلى الأطراف بيرسي تاو أو حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم محمد شريف.

وقال السوداني عبدالمنعم شطة نجم الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس في ظل ضغوط وحسابات التأهل.

وأشار إلى أن الأهلي قادر على استعادة توازنه سريعا بدوري الأبطال من خلال الفوز على المريخ، ولكن الفريق السوداني لن يكون لقمة سائغة وهو ما ظهر خلال لقاء الفريقين بالجولة الأولى وفاز الأهلي بصعوبة.