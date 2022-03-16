مع مزاعم إصابته.. بيرسي تاو يشارك في تدريبات الأهلي

شارك بيرسي تاو اللاعب الجنوب أفريقي في تدريبات النادي الأهلي المصري، عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي اشتكى من ألم في العضلة الامامية، أمس الثلاثاء.

زعمت تلك التقارير أن بيرسي تاو اشتكى من آلام أخرى في القدم، بخلاق الإصابة القديمة التي تعرض لها.

ورد الأهلي على تلك المزاعم بنشر فيديو عبر خاصية ”ستوري“ بصفحة النادي على موقع ”فيسبوك“ وهو يشارك في التدريب ويداعب الكرة.

وتعرض تاو في نهاية يناير الماضي لإصابة في العضلة الأمامية، ليعود للتدريبات الجماعية في نهاية فبراير.

وانضم بيرسي تاو لصفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في الصيف الماضي.

سجل بيرسي تاو 5 أهداف في 13 مباراة لعبها في مختلف البطولات مع الأهلي.

ويلعب الأهلي مع المريخ، الجمعة 18 مارس في القاهرة، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب أفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.