سام مرسي: محمد صلاح يستحق تنفيذ مطالبه في ليفربول.. ولا أعرف سبب استبعادي أمام السنغال (حوار)

يبقى سام مرسي أحد لاعبي منتخب مصر الذين شاركوا في نسخة كأس العالم 2018 مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهو أحد اللاعبين الذين كانوا مرشحين بقوة للانضمام لقائمة الفراعنة لخوض لقاءي السنغال في تصفيات كأس العالم، يومي 25 و29 مارس الجاري.

وتحدث سام مرسي في حواره لـ“إرم نيوز“ حول العديد من الأمور التي تخص مسيرته مع فريقه الحالي إيبسويتش تاون الإنجليزي ومنتخب مصر .. فإلى تفاصيل الحوار:

• بداية هل لك تعليق على غيابك عن قائمة اللاعبين المحترفين لخوض مباراتي السنغال؟

صراحة لا أعرف سبب عدم استدعائي رغم أنني أشارك باستمرار مع فريقي، وبالطبع أتمنى العودة لصفوف الفراعنة مجددًا.. المدرب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قام باستدعائي لأول معسكر له، ولكنني لم انضم للمعسكر بعد أن تم استبعادي.

• هل تحدث معك كيروش حول أسباب عدم استدعائك؟

لم يحدث ذلك.

• ماذا عن كيروش كمدير فني لمنتخب مصر ، هل لك تعليق على أداء الفريق تحت قيادته؟

كيروش مدرب كبير، وله سمعة رائعة في إنجلترا تحديدًا، وسعيد أنه يتواجد على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فهو مدرب كبير، وصاحب تاريخ مميز.

• من الأفضل في رأيك كيروش أم كوبر؟

تدربت مع كوبر، ولم أنل شرف التدريب تحت قيادة كيروش بعد، ولكنني تابعت منتخب مصر في أمم أفريقيا وحزنت لخسارة اللقب، وكنت أتمنى أن يتوج هذا الجيل، ولكن كيروش قدم مستويات رائعة وجديرة بالاحترام.

ولا أحب عمومًا المقارنات، ولكن كوبر مدرب رائع وقدير، وتشرفت باللعب تحت قيادته، وأتمنى له التوفيق بتجربته الحالية مع الكونغو الديمقراطية.

• هل يستطيع منتخب مصر التأهل للمونديال على حساب السنغال؟

مباراة مصر والسنغال بمثابة تحدٍ كبير وخاصة لنا، ليس فقط لأن منتخب مصر خسر نهائي الكأس ولكن لأن المباراة بين بطل أفريقيا ووصيف القارة، والصراع على تذكرة المونديال، سيشكلان تنافسًا شرسًا.

في رأيي، يستطيع منتخب مصر التأهل بالطبع، وكان بمقدوره الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لولا ضربات الترجيح، وهي مسألة توفيق في النهاية، وأتمنى أن نظفر بتذكرة المونديال.

• هل تعتقد أن خط وسط منتخب مصر يفتقد طارق حامد لاعب الزمالك؟

طارق لاعب كبير، ولكن في النهاية ”كيروش“ صاحب القرار في ضم أي لاعب.. المنتخب يضم لاعبين كبارًا، مثل: محمد النني، وعمرو السولية.

• ماذا عن محمد صلاح قائد منتخب مصر؟

تشرفت باللعب بجوار صلاح، فهو لاعب فذ، ويستحق أن يكون في المستوى العالي الذي يتواجد به حاليًا كأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وسعيد بتألق صلاح مع ليفربول، ومنتخب مصر، وأتمنى له التوفيق.

• هل تتابع كلمات الإعلام الإنجليزي حول ملف تجديد عقد صلاح؟

بالطبع، صلاح أصبح حديث العالم، وفي رأيي أنه يستحق تنفيذ مطالبه، فهو لاعب كبير، ومؤثر.. ورحيله عن ليفربول سيكون خسارة كبيرة للفريق.