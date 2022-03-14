هروب لي كلارك مدرب المريخ السوداني قبل مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي المريخ السوداني، هروب الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وإسلام جمال مدرب الأحمال، وذلك قبل أيام من مواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب المريخ، يوم الجمعة المقبل، ضد الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر نادي المريخ بيانًا أعلن من خلاله إعفاء المدرب ووصفه بـ“الهارب“، مع تعيين راهيم حسين مدربا للفريق في مواجهتي الأهلي وصن داونز.

الهلال يخطف فوزًا غاليًا من المريخ ينعش به آماله في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/rDyiPv9C5L pic.twitter.com/r3BqfEJKSO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وفيما يلي نص بيان المريخ:

طالعنا- بكل أسف- البيان الصادر من الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لفريق الكرة بنادي المريخ عبر وسائل الإعلام؛ في دلالة واضحة على عدم تقديره واحترامه للمؤسسة التي يعمل بها، حيث وجه انتقادات للقطاع الرياضي بالنادي، ورئيسه الكابتن عادل أبو جريشة، ومن واجب مسؤوليتنا التأريخية أمام الجماهير كان لا بد أن نوضح الحقائق كاملة.

المدرب الإنجليزي لي كلارك عاد إلى تدريب المريخ بعد الثناء عليه من قبل العديد من الفنيين، والتأمين على أن تجربته السابقة في المريخ أصابت النجاح على قصرها، ومن جانبنا في مجلس الإدارة عملنا على إعادته حتى يسهم مع المجلس واللاعبين والجهاز الإداري بجهد جماعي في تحقيق أهداف الفريق.

كلارك وبعد عودته إلى الفريق وجد كل المعينات اللازمة من مجلس الإدارة، والقطاع الرياضي؛ من أجل تجهيز الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال استمرار المعسكر الإعدادي في مصر وفقا لما طلبه؛ للتعرف أكثر على اللاعبين، وتجهيزهم بشكل خاص لمرحلة المجموعات من البطولة.

المدرب الإنجليزي فاجأ الجميع في الظهور الأول للمريخ بأخطاء فنية كانت واضحة لكل متابع لمسيرة نادي المريخ؛ عبر تغيير طريقة اللعب في أول مباراة تنافسية، وتوليف بعض اللاعبين في غير وظائفهم؛ مما تسبب في خسارة الفريق نقطتين كان قريبا منهما أمام صن داونز الجنوب أفريقي، كما تسببت تبديلاته في خسارة الفريق لثلاث نقاط أمام الأهلي المصري في مباراة كان المريخ الطرف الأفضل فيها، ورغم ذلك بقينا نوفر الدعم للمدرب؛ إيمانا منا بضرورة الاستفادة من الأخطاء لبناء فريق قوي في المستقبل القريب، رغم تحفظنا على عدد ساعات التدريبات التي ظل اللاعبون يخضعون لها، وقراراته الفردية بإراحة اللاعبين، وتسريحهم دون استشارة القطاع الرياضي، وآخرها كان لحظة وصول الفريق إلى السودان لمواجهة الهلال؛ حيث منح اللاعبين إذنا قبل 48 ساعة من المباراة.

وبعيدا عن الأمور الفنية فقد أسهمت سياسات المدرب الإنجليزي بعد عودته للمريخ في في توسيع الهوة بينه واللاعبين، عبر الانفعالات غير المبررة سواء أثناء المباريات أو بعدها، أو في المؤتمرات الصحفية، أو تكوين رأيه في بعض اللاعبين عبر الوشايات، والتركيز على مجموعة معينة من اللاعبين (13 إلى 14 لاعبا)، وطلب إبعاد الآخرين عن التدريبات، كما خلق صراعات مع مساعديه في الجهاز الفني، فضلا عن تعامله بحدة زائدة مع المنتسبين للنادي، ودائما ما كانت انفعالاته مثار دهشة بالنسبة للجميع، حيث تصل إلى درجة الإساءة للاعبين.

المدرب الإنجليزي – دائما- ما يسعى إلى تبرير أخطائه عبر تسريب بعض الأخبار إلى وسائل الإعلام؛ لنفي مسؤوليته عن أي فشل، كما أنه كثيرا ما يخرج في البرامج التلفزيونية خلال فترة وجود المريخ في مصر من دون إذن مسبق، ومعه المعد البدني إسلام جمال.

أما ما حدث تحديدا خلال ساعات، يوم الأحد، هو أن المدرب وبعد أن منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب مباراة الهلال قرر العودة للتدريبات يومي الأحد والإثنين، وقرر أن يشارك في التدريبات 24 لاعبا فقط، وهو ما رفضناه من جانبنا في القطاع الرياضي؛ لأن كل اللاعبين في كشف النادي يمثلون أهمية للفريق، وقبل نصف ساعة من موعد التدريب تلقينا اتصالا من المعد البدني إسلام جمال يؤكد فيه إلغاء المران يومي الأحد والإثنين، ولكننا تمسكنا بإقامة التدريب؛ لأنه لا يوجد مبرر لذلك، وأشرف المدرب العام إبراهيم حسين على التدريب.

استغربنا من قرار المدرب بإلغاء المران، ورغبته في تقليص عدد اللاعبين، وذلك لاعتقادنا أن المدرب كان من المفترض أن يكون سعيدا بأن مجلس الإدارة قادر على توفير كل اللاعبين في التدريبات؛ حتى يمنحه العديد من الخيارات، كما أن عدد اللاعبين يمكن تقسيمه بينه ومعاونيه خلال المران.

المدرب الإنجليزي لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال غادرا الخرطوم، مساء الأحد، إلى القاهرة دون علم القطاع الرياضي؛ في تأكيد جديد على عدم احترامهما للنادي ومسؤوليه.

نحن في القطاع الرياضي عقدنا اجتماعا مساء الأحد 13 مارس 2022، ورأينا بالإجماع رفع توصية لمجلس إدارة النادي بخصم 50% من راتب المدرب لي كلارك، والمعد البدني إسلام جمال، والتأكيد على عدم جدوى استمرارهما في النادي، والتوصية بإعفائهما، وتكليف إبراهيم حسين مدربا للفريق في مواجهتي الأهلي وصن داونز.

إدارة "آدم سوداكال" تطالب بسداد المبالغ التي صرفها الأهلي على المريخ ومجلس حازم مصطفى https://t.co/7Gl1zMtgZL pic.twitter.com/613BY8y6fk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بعدما حصد 4 نقاط من الفوز أمام المريخ والتعادل أمام الهلال والهزيمة مرتين من صن داونز.

بينما يتصدر فريق صن داونز المجموعة ولديه 10 نقاط حققها من الفوز مرتين على الأهلي والهلال (مرة) وتعادل وحيد مع المريخ في الجولات الماضية، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع.

ويواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره المريخ السوداني في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدور الأبطال، يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس 2022.