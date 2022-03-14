طارق حامد يرد على مرتضى منصور

رد طارق حامد نجم وسط نادي الزمالك المصري ”بطريق غير مباشر“ على مرتضى منصور رئيس ناديه والذي اتهمه بالتمارض وعدم رغبته في المشاركة مع الفريق بمباراتي الوداد بدوري أبطال أفريقيا.

وشن مرتضى منصور هجوما كبيرا على طارق حامد أمس الأحد، مؤكدًا أنه جاهز بدنيّا وطبيًّا ولكنه رفض المشاركة كما رفض التجديد رغم عرض بقيمة مادية كبيرة تصل إلى 25 مليون جنيه.

وقال الإعلامي هاني حتحوت، إنه حرص على التواصل مع طارق حامد لتوضيح حقيقة رفضه اللعب مع الفريق خلال المباريات الأخيرة حسب تصريحات مسؤولي النادي.

وفيما يأتي رد طارق حامد على اتهامات رئيس الزمالك على لسان ”حتحوت“:

”إدارة نادي الزمالك تواصل اتهامي بأنني لا أريد اللعب مع الفريق خلال الفترة الحالية، ها الأمر لا صحة له من قريب أو بعيد“.

”هناك حل آخر، وهو أنه من الممكن أن يتم الرجوع لطبيب المنتخب الوطني، محمد أبو العلا كونه يتابع حالتي الطبية عن قرب ويشرف عليها، وهو سيخبر الجميع بحقيقة معاناتي من الإصابة“.

”النادي يتهمني بالهرب من اللعب والتمارض وعليكم التواصل مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب ليطلعكم على حالتي فلست من نوعية اللاعبين الذين يتمارضون“.

”لم يعرض علي نادي الزمالك مبلغ 25 مليون جنيه سنويا، وأقسم بالله لم أوقع لأي فريق آخر بخلاف الزمالك حتى الآن“.

”أترك مسألة مناقشة العروض مع وكيلي فقط، وتركيزي الكامل خلال الوقت الراهن هو العودة من جديد للملاعب والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة“.

”لا أعلم موعد عودتي للملاعب بعد، ولكن قد أعود بشكل كبير عقب انتهاء التوقف الدولي المقبل بعد مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم“.

هاني حتحوت ينفرد برد طارق حامد على مرتضى منصور: الزمالك بيتهمني إني مش عايز ألعب وبناء عليه الطبيب هيقول نفس الكلام لإنه عضو في نفس المنظومة.. عشان الناس تبقى مقتنعة تواصلوا مع طبيب المنتخب وهو هيقول الرأي الطبي في إصابتي#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/dgcvcxagDo — صدى البلد (@baladtv) March 13, 2022

يذكر أن مرتضى منصور اتهم طارق حامد في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، بالتمارض وعدم المشاركة مع الفريق رغم جاهزيته.

وقال مرتضى ”طارق حامد لا يستحق أن يرتدي قميص الزمالك. رفض ركوب الطائرة قبل مباراة الوداد في المغرب، ورفض اللعب ضد الوداد هنا“.

وأضاف مرتضى ”سألت الطبيب محمد أسامة عن جاهزيته لمباراة الوداد هنا وقال لي إنه جاهز، وأسامة نبيه قال لي إنه لا يريد اللعب (مش عايز يخش في عاركة)“.

واختتم ”عرضت على طارق حامد 25 مليون جنيه في الموسم، قال لي إنه سيصلي استخارة، ولكن لا الزمالك سينتظرك ولا مرتضى منصور سينتظرك“.