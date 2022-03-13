النيابة العامة: زياد إيهاب ألقى بنفسه من أعلى عقار لرفض والده زواجه من إحدى الفتيات

كشفت النيابة العامة المصرية، ملابسات وفاة زيادة إيهاب، حارس المرمى الشاب بالنادي الأهلي المصري الذي توفي، اليوم الأحد عن 19 عامًا.

وبحسب بيان من النيابة المصرية، فإن ”زياد إيهاب“ ألقى بنفسه من أعلى عقار لمروره بحالة نفسية سيئة لرفض والده زواجه من إحدى الفتيات.

بيان النيابة المصرية جاء بعد التحقيقات التي اجريت مع عائلة اللاعب الراحل، وتفريع آلات المراقبة حول العقار.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قد نعى زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم، مواليد 2003.

وانتاب الوسط الرياضي المصري الصدمة إثر وفاة الحارس الشاب سقوطًا من أعلى سطح العقار الذي يقطن به في أحد أحياء القاهرة.

وتسبب منشور لحارس المرمى الراحل في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه كتبه قبل رحيله بساعات.

وعلّق الطبيب الشهير هاني راجي على الأمر ناعيًا الشاب: ”محدش فاهم إللي فيا، ومحدش هيفهمه“، آخر بوست لحارس المرمى الشاب قبل وفاته سقوطًا من شرفة منزله“.

وتابع: ”الاهتمام بالصحة النفسية، ودعم من يرسلون استغاثات يائسة على السوشيال ميديا واجب كل منا، وأي وقت تستطيع مساعدة مستغيث تواصل معه أو معها“.

من جهته، أكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري، أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحًا أن الراحل كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.

وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساس لفريق أهلي ٢٠٠٣ خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساس أيضًا في آخر مباراتين للفريق.