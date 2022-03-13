رمضان صبحي يخرج من مباراة الصفاقسي ضد بيراميدز باكيا (صور)

لم يتمالك رمضان صبحي دموعه بعدما اضطر للخروج وهو يبكي عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه بيراميدز مع النادي الصفاقسي التونسي في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسقط رمضان صبحي مصابا دون تدخل من أي لاعب.

وخرج رمضان صبحي في الدقيقة 39، باكيا، وشارك مكانه عبدالله السعيد، علما أن الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق بيراميدز 1/0 سجله المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 44، وتعادل الصفاقسي في الدقيقة 52.

وسجل رمضان صبحي هدفا وحيدا مع بيراميدز في الدوري المصري الموسم الحالي في حين لم يسجل أي هدف في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويملك بيراميدز 9 نقاط من 3 مباريات ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى، ويملك الأهلي طرابلس الليبي 9 نقاط أيضا في المركز الثاني لكن من 4 مباريات. بينما حصد الصفاقسي 3 نقاط في المركز الثالث وأخيرا زاناكو ولم يحصد أي نقطة.

وفي الجولتين الأخيرتين يلعب بيراميدز مع الأهلي طرابلس ثم مع زاناكو.