رياضة

منشور غامض لحارس مرمى الأهلي زياد إيهاب قبل وفاته بساعات (صورة)
تاريخ النشر: 13 مارس 2022 15:14 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2022 16:25 GMT

منشور غامض لحارس مرمى الأهلي زياد إيهاب قبل وفاته بساعات (صورة)

نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الشاب «زياد إيهاب» حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003، الذي وافته المنية اليوم. وانتاب الوسط

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، الشاب «زياد إيهاب» حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003، الذي وافته المنية اليوم.

وانتاب الوسط الرياضي المصري الصدمة إثر وفاة الحارس الشاب سقوطا من أعلى سطح العقار الذي يقطن به في أحد أحياء القاهرة.

 

وقال أحمد فوزي، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي بقطاع الناشئين: “ البقاء والدوام لله في وفاة حارس مرمي الأهلي ٢٠٠٣ زياد إيهاب بعد أن سقط من فوق سطح عمارتهم، المشكلة أن النيابة عاوزه تتحفظ على الجثة وتشرحها عشان يعرفوا سبب الوفاة لأنه كان لوحده على السطح …وده أكيد حقهم، يا ريت وزير الشباب يتحرك في الموضوع ده … ربنا يرحمك يا زياد ..“.

وتسبب منشور لحارس المرمى الراحل في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه كتبه قبل رحيله بساعات.

ونشر زياد قبل رحيله، اليوم الأحد، عبر حسابه على فيس بوك: ”محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه“.

وعلق الطبيب الشهير هاني راجي على الأمر ناعيا الشاب: ”محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه.
آخر بوست لحارس المرمى الشاب قبل وفاته سقوطا من شرفة منزله“.

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وتابع: ”الاهتمام بالصحة النفسية ودعم من يرسلوا استغاثات يائسة على السوشيال ميديا واجب كل منا، أي وقت تستطيع مساعدة مستغيث تواصل معه أو معها“.

من جهته، أكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي المصري، أن الحارس الشاب كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، موضحا أن الراحل كان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي، كما كان من اللاعبين الذين يتمتعون بدماثة الخلق.
وكان زياد إيهاب هو الحارس الأساسي لفريق أهلي ٢٠٠٣ خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة، كما أنه كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق.

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