الأهلي يتهم مسؤولي صن داونز بتعطيل وصول حافلة الفريق لملعب سوكر سيتي

اتهم النادي الأهلي المصري مسؤولي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بتعطيل وصول حافلة الفريق لملعب سوكر سيتي.

وفي وقت لاحق يلعب الأهلي مع ماميلودي صن داونز على ملعب سوكر سيتي في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى في دوري أبطال أفريقيا، علما أن ماميلودي صن داونز فاز 1/0 قبل أيام في القاهرة.

بيتسو موسيماني يزيل الحواجز لدخول حافلة الأهلي إلى ملعب سوكر ستي بعد تعطيل دخول الفريق 📸 pic.twitter.com/JSplNDF2Do — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 12, 2022

ووفقا للأهلي فإن رجال الأمن في جنوب أفريقيا فشلوا في السيطرة على الجماهير ماميلودي صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي يستضيف المباراة ما أدى لتعطيل وصول البعثة لملعب المباراة.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الملعب.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

https://twitter.com/AlAhly/status/150262185256019968

ووصلت حافلة الأهلي بصعوبة منذ قليل إلى ملعب سوكر سيتي، بعد فشل رجال الأمن في جنوب أفريقيا في السيطرة على جماهير صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى الملعب.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد.

وأعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة ماميلودي صن داونز.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – على معلول.

الوسط: أليو ديانغ – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

بيتسو موسيماني يزيل الحواجز لدخول حافلة الأهلي إلى ملعب سوكر ستي بعد تعطيل دخول الفريق 📸 pic.twitter.com/JSplNDF2Do — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 12, 2022

في حين يلعب ماميلودي صن داونز بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: كيندي مويني.

الدفاع: روشيني دي روك – بريان أونيانغو – كوليسو موداو – ليلي لاكاي.

الوسط: أنديلي جالي – موتوبي مفالا – هاشم دومينجو – تابيلو مورينا.

الهجوم: بيتر شالوليلي – تيمبا زواني.

ويحتل ماميلودي صن داونز المركز الأول في المجموعة الأولى وحصد 7 نقاط من 3 مباريات مقابل 4 نقاط للأهلي من 3 مباريات في المركز الثاني مع المريخ الذي لعب 4 مباريات، ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة ويملك أيضا 4 نقاط من 4 مباريات.

وبعد مواجهة ماميلودي صن داونز من المقرر أن يلعب الأهلي مع المريخ ثم الهلال.