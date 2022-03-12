رياضة

الأهلي يتهم مسؤولي صن داونز بتعطيل وصول حافلة الفريق لملعب سوكر سيتي
تاريخ النشر: 12 مارس 2022 12:39 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2022 13:25 GMT

الأهلي يتهم مسؤولي صن داونز بتعطيل وصول حافلة الفريق لملعب سوكر سيتي

ماميلودي صن داونز يحتل المركز الأول بالمجموعة الأولى وحصد 7 نقاط من 3 مباريات مقابل 4 نقاط للأهلي من 3 مباريات في المركز الثاني.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اتهم النادي الأهلي المصري مسؤولي فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بتعطيل وصول حافلة الفريق لملعب سوكر سيتي.

وفي وقت لاحق يلعب الأهلي مع ماميلودي صن داونز على ملعب سوكر سيتي في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى في دوري أبطال أفريقيا، علما أن ماميلودي صن داونز فاز 1/0 قبل أيام في القاهرة.

ووفقا للأهلي فإن رجال الأمن في جنوب أفريقيا فشلوا في السيطرة على الجماهير ماميلودي صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي يستضيف المباراة ما أدى لتعطيل وصول البعثة لملعب المباراة.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الملعب.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

https://twitter.com/AlAhly/status/150262185256019968

ووصلت حافلة الأهلي بصعوبة منذ قليل إلى ملعب سوكر سيتي، بعد فشل رجال الأمن في جنوب أفريقيا في السيطرة على جماهير صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى الملعب.

واضطرت حافلة الأهلي إلى اتخاذ مسارات أخرى غير المسار المحدد للوصول إلى الاستاد.

وأعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة ماميلودي صن داونز.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: كريم فؤاد – ياسر إبراهيم – محمد عبدالمنعم – على معلول.
الوسط: أليو ديانغ – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو.
الهجوم: محمد شريف.

في حين يلعب ماميلودي صن داونز  بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: كيندي مويني.
الدفاع: روشيني دي روك – بريان أونيانغو – كوليسو موداو – ليلي لاكاي.
الوسط: أنديلي جالي – موتوبي مفالا – هاشم دومينجو – تابيلو مورينا.
الهجوم: بيتر شالوليلي – تيمبا زواني.

ويحتل ماميلودي صن داونز المركز الأول في المجموعة الأولى وحصد 7 نقاط من 3 مباريات مقابل 4 نقاط للأهلي من 3 مباريات في المركز الثاني مع المريخ الذي لعب 4 مباريات، ويتذيل الهلال ترتيب المجموعة ويملك أيضا 4 نقاط من 4 مباريات.

وبعد مواجهة ماميلودي صن داونز من المقرر أن يلعب الأهلي مع المريخ ثم الهلال.

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