الزمالك يكشف حقيقة عرض محمود علاء للبيع

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري ما تردد عن عرض محمود علاء مدافع الفريق الأول للبيع.

وكانت وسائل إعلام مصرية تحدثت عن أن الزمالك يفكر في عرض محمود علاء للبيع بعد الخسارة 0/1 أمام الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة.

وأفاد نادي الزمالك بأن مرتضى منصور أكد أنه لم يصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التي أعلنها أمس الجمعة، ونفى ما تردد عن إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم.

وكان مرتضى منصور أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبوجبل وعمر السعيد، لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وجاءت قرارات مرتضى منصور كالتالي:

أولا: عدم التجديد لكل من: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، طارق حامد، محمد أبوجبل، عمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

ثانيًا: توقيع غرامة مالية على محمود علاء 200 ألف جنيه؛ للإساءة للجماهير.

ثالثًا: إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

رابعًا: الاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

وسجل يحيى جبران هدف الوداد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وخسر الزمالك 1/3 أمام الوداد في الدار البيضاء في الجولة الثالثة، الشهر الماضي.

وجمدت هذه الخسارة رصيد الزمالك، الذي اقترب من وداع البطولة، عند نقطتين من تعادلين ودون أي فوز في المركز الثالث، في حين يتصدر الوداد المجموعة بتسع نقاط من 4 مباريات.

ويحتل بترو أتلتيكو الأنغولي المركز الثاني بسبع نقاط قبل مواجهة منافسه المحلي ساجرادا متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، غدًا السبت.

وفي حالة فوز بترو أتلتيكو على ساغرادا سيودع الزمالك المسابقة دون انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين، في حين سيتأهل الوداد وأتلتيكو لدور الثمانية.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، بشرط خسارة بيترو أتلتيكو الأنغولي خارج ملعبه أمام الوداد، والتعادل أو الخسارة أمام مواطنه ساغرادا.

وفيما يلي سيناريوهات تأهل الزمالك

– عدم فوز بيترو أتلتيكو أمام ساغرادا سواء بالتعادل أو الخسارة.

– خسارة بيترو أتلتيكو خارج ملعبه أمام الوداد المغربي.

– فوز الزمالك على بيترو أتلتيكو وساغرادا.

– الوداد وبيترو أتلتيكو سيتأهلان حال فوز بيترو أمام ساغرادا.