سيناريوهات تأهل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الوداد

اقترب نادي الزمالك من وداع دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته أمام الوداد المغربي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة للمجوعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وتعقَّد موقف الزمالك في المجموعة بعد أن توقف رصيد الفريق الأبيض عند نقطتين فقط، وأصبح مصيره في يد غيره.

وتجمد رصيد الزمالك، الذي اقترب من وداع البطولة، عند نقطتين من تعادلين ودون أي انتصار في المركز الثالث فيما يتصدر الوداد المجموعة بتسع نقاط من 4 مباريات.

ويحتل بترو أتلتيكو الأنغولي المركز الثاني بسبع نقاط قبل مواجهة منافسه المحلي ساجرادا متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، غدًا السبت.

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، بشرط خسارة بيترو أتلتيكو الأنغولي خارج ملعبه أمام الوداد، والتعادل أم الخسارة أمام مواطنه ساجرادا.

#الزمالك يخسر على ملعبه 1-0 أمام الوداد في #دوري_أبطال_أفريقيا ويقترب من الخروج من دور المجموعات.#الزمالك_الوداد pic.twitter.com/coOUNa4y4H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 11, 2022

وفيما يلي سيناريوهات تأهل الزمالك

– عدم فوز بيترو أتلتيكو أمام ساجرادا سواء بالتعادل أو الخسارة

– خسارة بيترو أتلتيكو خارج ملعبه أمام الوداد المغربي

– فوز الزمالك على بيترو أتلتيكو وساجرادا

– الوداد وبيترو اتليتكو سيتأهلان حال فوز بيترو أمام ساجرادا غدًا

وكرر الوداد البيضاوي المغربي انتصاره على الزمالك المصري بفوزه 1-صفر في القاهرة ضمن الجولة الرابعة للمجوعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وخسر الزمالك 3-1 أمام الوداد في الدار البيضاء في الجولة الثالثة، الشهر الماضي.

وسجل يحيى جبران هدف الوداد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وكاد الزمالك، الذي يقوده مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا في مباراته الأولى، أن يصل إلى شباك الوداد بعد مرور 7 دقائق من البداية، لكن الحارس أحمد التكناوتي تصدى لضربة رأس من يوسف إبراهيم ”أوباما“ لترتد إلى أحمد سيد ”زيزو“ الذي سدد بقوة ليبعدها الحارس إلى ركنية.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 50 لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب، وأنذر المدافع محمود علاء للاعتراض.

وأهدر البديل رزاق سيسي فرصة للزمالك في الدقيقة 78 أمام المرمى، لكنه أرسل تسديدة ضعيفة أبعدها الدفاع.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم التجديد لعدد من اللاعبين عقب خسارة الفريق من الوداد المغربي، وهم: أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وطارق حامد، ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.