الزمالك يعلن عدم تجديد عقود بن شرقي وأبوجبل وطارق حامد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم التجديد لعدد من االاعبين عقب خسارة الفريق من الوداد المغربي في دوري أبطال افريقيا.

وأنهى نادي الوداد البيضاوي المغربي أحلام الزمالك المصري، في التقدم ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز صعب في العاصمة القاهرة 1-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات للمسابقة.

وأعلن مرتضى منصور عدة قرارات عبر صفحته الرسمية جاءت كالتالي:

أولا: عدم التجديد لكلا من: أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

ثانيًا: توقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.

ثالثًا: إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

رابعًا: الاعتماد على بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

وكرر الوداد البيضاوي المغربي انتصاره على الزمالك المصري بفوزه 1-صفر في القاهرة ضمن الجولة الرابعة للمجوعة الرابعة بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

وخسر الزمالك 3-1 أمام الوداد في الدار البيضاء في الجولة الثالثة الشهر الماضي.

وسجل يحيى جبران هدف الوداد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وكاد الزمالك، الذي يقوده مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا في مباراته الأولى، أن يصل إلى شباك الوداد بعد مرور سبع دقائق من البداية لكن الحارس أحمد التكناوتي تصدى لضربة رأس من يوسف إبراهيم ”أوباما“ لترتد إلى أحمد سيد ”زيزو“ الذي سدد بقوة ليبعدها الحارس إلى ركنية.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 50 لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب وأنذر المدافع محمود علاء للاعتراض.

وأهدر البديل رزاق سيسي فرصة للزمالك في الدقيقة 78 أمام المرمى لكنه أرسل تسديدة ضعيفة أبعدها الدفاع.

وتجمد رصيد الزمالك، الذي اقترب من وداع البطولة، عند نقطتين من تعادلين وبدون أي انتصار في المركز الثالث فيما يتصدر الوداد المجموعة بتسع نقاط من أربع مباريات.

ويحتل بترو أتلتيكو الأنجولي المركز الثاني بسبع نقاط قبل مواجهة منافسه المحلي ساجرادا متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة غدا السبت.

وفي حالة فوز بترو أتلتيكو على ساجرادا سيودع الزمالك المسابقة دون انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين فيما سيتأهل الوداد وأتلتيكو لدور الثمانية.