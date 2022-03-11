هل قصد وكيل أعمال محمد صلاح السخرية من تصريحات كلوب بشأن تجديد عقد قائد مصر؟ (صورة)

يبدو أن رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح يسخر من التصريح الأخير للألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بشأن أن النادي الإنجليزي لا يمكنه فعل المزيد لتحسين عرضه لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز وإقناعه بتوقيع عقد جديد.

وتألق صلاح، البالغ عمره 29 عاما، في صفوف ليفربول ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 19 هدفا، فضلا عن ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا، مما يثير قلق الجماهير من إمكانية رحيله عن النادي في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2023.

وقبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون، يوم السبت، سُئل كلوب عما إذا كان بإمكان النادي فعل المزيد لتجديد عقد صلاح، رد قائلا: ”صلاح يتوقع بالتأكيد أن يكون هذا النادي طموحًا، لقد كنا في السنوات الماضية كذلك وما زلنا. بالطبع لا يمكننا فعل المزيد، أعتقد أنه في الوقت نفسه قرار صلاح إلى حد كبير.

”أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله عنه من وجهة نظري، لم يحدث أي شيء أكثر من ذلك، لذلك لا يوجد توقيع أو رفض أو أي شيء آخر، علينا فقط الانتظار، ولا داعي للعجلة في هذا الموقف.“

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أشارت إلى أن تعليق كلوب لم يعجب رامي عباس عيسى وكيل أعمال صلاح، الذي نشر صفًا من سبعة رموز تعبيرية تبكي من الضحك عبر حسابه على تويتر، وذلك إثر تصريحات المدير الفني الألماني.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

وساهم صلاح في تأهل ليفربول إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفضل ثمانية أهداف هذا الموسم، كما ساعد الفريق في احتلال المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي المتصدر بست نقاط، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وبات النجم المصري ثاني لاعب فقط يسجل في مرمى ميلان وإنتر ميلان في نفس الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش مع توتنهام هوتسبير في موسم 2010-2011.

وأكد صلاح أنه يرغب في البقاء في ليفربول، لكنه أضاف أنه لم يتلق بعد عرضا مناسبا يعكس إسهاماته مع النادي منذ انضمامه قادما من روما في 2017، وقيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول سبعة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، ويعرفون أن ثلاث نقاط فقط يمكن أن تواصل الضغط على رجال المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا.