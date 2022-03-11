رياضة

الهلال يخطف فوزًا غاليًا من المريخ ينعش به آماله في دوري أبطال أفريقيا
تاريخ النشر: 11 مارس 2022 15:17 GMT
تاريخ التحديث: 11 مارس 2022 15:25 GMT

الهلال يخطف فوزًا غاليًا من المريخ ينعش به آماله في دوري أبطال أفريقيا

خطف نادي الهلال فوزًا غاليًا من غريمه المريخ بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف نادي الهلال فوزًا غاليًا من غريمه المريخ بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح ياسر مزمل في إحراز هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وأنعش الهلال آماله في التأهل عن المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزه الأول بعد تعادل وهزيمتين.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 4 متساويا مع الأهلي والمري.

ويحتل صن داونز الجنوب أفريقي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، قبل مباراته في الجولة الرابعة أمام الأهلي والتي تقام غدًا السبت.

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