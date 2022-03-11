الهلال يخطف فوزًا غاليًا من المريخ ينعش به آماله في دوري أبطال أفريقيا

خطف نادي الهلال فوزًا غاليًا من غريمه المريخ بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح ياسر مزمل في إحراز هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وأنعش الهلال آماله في التأهل عن المجموعة الأولى، بعدما حقق فوزه الأول بعد تعادل وهزيمتين.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 4 متساويا مع الأهلي والمري.

ويحتل صن داونز الجنوب أفريقي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، قبل مباراته في الجولة الرابعة أمام الأهلي والتي تقام غدًا السبت.