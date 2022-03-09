الهلال السوداني يرفض رسميًا استضافة مباراة الأهلي والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الهلال السوداني رفضه استضافة مباراة الأهلي والمريخ والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الهلال السوداني، أعلن مساء أمس الثلاثاء، تسلمه خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن رفضه إقامة مباراته أمام المريخ في دوري أبطال أفريقيا دون جمهور.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تلقى خطابًا من المريخ السوداني يخطره فيه بنقل مباراته قبل الأخيرة في دوري الأبطال ضد الأهلي إلى السودان.

وأرسلت إدارة المريخ خطاًبًا للأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ونظيره في الاتحاد الأفريقي، يخطرهما فيه بعدم نقل مباراة الأهلي إلى الخرطوم.

المريخ السوداني يحسم الجدل بشأن ملعب مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا https://t.co/ld0MhLBO2l pic.twitter.com/4dId2qPHwU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

وأصدر الهلال السوداني بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“ جاء كالتالي:

”طالعنا في عدد من المواقع والوسائط الإعلامية أن الهلال قد وافق لنادي المريخ على أداء مباراته ضد الأهلي القاهري، على استاد الهلال؛ لذا علينا توضيح بعض النقاط.

”يظل نادي الهلال يمد جسور التعاون والاحترام المتبادل مع كل الأندية السودانية، لا سيما نادي المريخ؛ باعتباره يمثل القطب الثاني للقمة السودانية“

”سبق أن تقدم نادي المريخ بطلب إلى لجنة التسيير بنادي الهلال، في بداية دوري المجموعات؛ ليلعب مبارياته الأفريقية على استاد الهلال، وبأسرع ما يكون، ووافقنا للمريخ؛ لأداء مبارياته، وأولها مباراة صن داونز الأولى، ووفق شروط قطاع الاستثمار، وصدرت التوجيهات بإعداد وتهيئة الملعب ليكون بحلة زاهية“.

”فوجئنا بنقل نادي المريخ لمبارياته، لتلعب على استاد السلام في القاهرة، بما فيها مباراة الهلال، دون إخطار أو اعتذار لنادي الهلال؛ ولكل ذلك، تؤكد لجنة التسيير أنها غير معنية بأي خطاب صدر من المريخ، ولم نوافق على أن يلعب نادي المريخ أي مباراة له على استاد الهلال، وختامًا، نؤكد أن الهلال سيظل عنوانًا للتعاون، وفق القنوات الرسمية، والاحترام المتبادل.

🔵 بيان من لجنة التسيير بنادي الهلال حول إقامة مباراة المريخ والأهلي المصري على ملعب الهلال ⬇️ pic.twitter.com/Qhj7nMwmou — Al Hilal SC (@AlHilalSC_) March 8, 2022

وحقق الأهلي، حامل اللقب، انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضد المريخ 3-2، وارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدًا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صن داونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب أفريقي خارج الديار، يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صن داونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام؛ بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني حتى الآن.

وكان المريخ قد توصل لاتفاق مع الأهلي على استقبال مبارياته في دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام، بعد رفض ”الكاف“ خوض الفريق مبارياته على ملعبه في الخرطوم؛ لعدم توافر المعايير المطلوبة.