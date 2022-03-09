رسميا.. الأهلي المصري يمدد عقد مدربه موسيماني لعامين إضافيين

أعلن النادي الأهلي، متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، رسميا تمديد عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لعامين إضافيين بعد مسيرته القصيرة لكن المليئة بالألقاب مع النادي القاهري.

وقال الأهلي في بيان: ”انطلاقا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي“.

وجاء الإعلان عن تجديد عقد موسيماني، الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد ساعات من فوز الأهلي 3-صفر على ملاحقه المباشر بيراميدز ليتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من عشر مباريات، متقدما بنقطتين على بيراميدز وثلاث نقاط على غريمه التقليدي الزمالك اللذين خاض كل منهما 11 مباراة.

وقال موسيماني في مقطع فيديو نشره النادي في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ”أود توجيه الشكر إلى كابتن بيبو (محمود الخطيب رئيس الأهلي) على ثقته بي، هو ومجلس إدارته، وإيمانهم بي وتقديم عقد جديد لي“.

”أشكر اللاعبين والجهاز الفني وبالطبع أسرتي وجماهير الأهلي على دعمي، ليس فقط اليوم لأننا فزنا ولكن منذ اليوم الأول لوصولي“.

الأهلي يعلن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين 🦅 pic.twitter.com/AjZHy7Pai7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 8, 2022

وتولى موسيماني، البالغ 57 عاما، قيادة الأهلي في أكتوبر تشرين الأول 2020 بعد رحيل السويسري رينيه فايلر الذي رفض تجديد عقده في خضم جائحة كوفيد-19.

وبعد أقل من شهرين على توليه المسؤولية، ساهم موسيماني في فوز الأهلي بلقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب على الغريم التقليدي الزمالك في النهائي بالقاهرة.

وقاد المدرب الجنوب أفريقي الأهلي للاحتفاظ باللقب والتتويج بطلا لأفريقيا للمرة العاشرة في العام التالي، الذي شهد أيضا فوزه بكأس مصر وكأس السوبر الأفريقية مرتين.

وشارك الأهلي تحت قيادة موسيماني في كأس العالم للأندية مرتين وحصل على المركز الثالث في المناسبتين معادلا أفضل إنجاز للنادي في تاريخه بالبطولة التي يشارك فيها أبطال القارات.

وسبق لموسيماني الفوز بدوري أبطال أفريقيا في 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي تولى قيادته في الفترة من 2012 إلى 2020.

وكان موسيماني مساعدا للبرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا مدرب جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010 التي استضافتها بلاده، وعين مدربا للمنتخب الوطني بعد النهائيات قبل رحيله في 2012 لقيادة صن داونز.