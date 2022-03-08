ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يسقط بيراميدز ويخطف الصدارة

ارتقى الأهلي لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على نظيره بيراميدز، بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على إستاد الأهلي السلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من ‏الأسبوع الثامن في بطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد مجد ”أفشة“ الهدف الأول للأهلي مع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 46، مستغلا خطأ قاتلا من عبدالله السعيد، الذي حاول تشتيت الكرة ليخطفها نجم الأهلي ويراوغ دفاع وحارس بيراميدز ويسكنها الشباك.

بتمريرة سحرية من الخصم عبد الله السعيد .. أفشة يُسجل هدف #الأهلي الأول في #بيراميدزpic.twitter.com/sPwlCGZIMD#الأهلي_بيراميدز — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

وفي الدقيقة 86 سجل عمرو السولية الهدف الثاني للفريق الأحمر من تصويبة قوية.

وفي ظل دربكة دفاعية لفريق بيراميدز، اقتنص محمد شريف الكرة وسجل الهدف الثالث للأهلي مع الدقيقة 93.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولم يشهد خطورة كبيرة على مرمى الفريقين.

ومنذ أن تحول نادي بيراميدز إلى مسماه الحالي بدلا من الأسيوطي سبورت، فإن الفريق أظهر ندية كبيرة في مواجهات الأهلي لدرجة أنه فاز على الفريق الأحمر 3 مرات من أصل 7 لقاءات وخرج الأهلي بالفوز مرة وحيدة.

ووصل الأهلي بهذا الفوز للنقطة 28 محتلا صدارة ترتيب الدوري المصري، وظل بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى، أهدر سموحة فرصة الفوز على مضيفه سيراميكا ليتعادل الفريقان 1-1 في الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء بينما واصل الشرقية للدخان، الذي يلعب في دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، صحوته ليحقق الفوز الثاني تواليا بتغلبه 2-1 على مضيفه إنبي.

ورفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع بينما رفع سيراميكا رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12.

تقدم سيراميكا بهدف في الدقيقة 39 عن طريق باسم مرسي من ركلة جزاء.

وأدرك عبد الكبير الوادي التعادل لسموحة قبل الاستراحة بعد تمريرة رائعة من حسين فيصل في الجهة اليسرى ليتسلم الوادي الكرة منفردا ويسددها يسارية رائعة في شباك محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا.

وأهدر مروان حمدي فرصة هدف مؤكد لسموحة في الدقيقة 76 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من خالد عبد الفتاح وانفرد حمدي تماما بالحارس لكنه سدد الكرة في العارضة.

وفي وقت سابق تقدم الشرقية للدخان بهدف في الدقيقة 32 عن طريق عماد ميهوب الذي استغل خطأ من محمد إسماعيل لاعب إنبي واستخلص منه الكرة وتقدم ميهوب ليراوغ خالد رضا ويسدد الكرة من يسار منطقة الجزاء اخترقت شباك محمود جاد حارس مرمى إنبي.

وأدرك إنبي التعادل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء حصل عليها وسددها مصطفى شلبي.

وأهدر إبراهيم يحيى ركلة جزاء أخرى لإنبي في الدقيقة 73 تصدى لها أحمد بوسكا حارس الشرقية للدخان.

وخطف أحمد أمين (أوفا) الفوز للشرقية للدخان في الدقيقة 74 بعد أن تلقى تمريرة طولية أمامية وضعته في مواجهة الحارس محمود جاد ليضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى إنبي.

ورفع الشرقية للدخان رصيده إلى تسع نقاط من 12 مباراة ليتقدم للمركز 16 بينما تجمد رصيد إنبي عند 14 نقطة في المركز 11.