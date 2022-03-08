التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يستضيف الأهلي مساء اليوم الثلاثاء منافسه بيراميدز في مواجهة نارية مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ويستضيف اللقاء ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة، بصافرة الحكم محمود البنا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس بصوت المعلق بلال علام والمعلق محمد الكواليني.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد ٢٦ نقطة بقيادة مدربه إيهاب جلال من ١٠ مباريات خاضها الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ٢٥ نقطة بقيادة مدربه بيتسو موسيماني من ٩ مباريات.

ولم يعرف الفريقان طعم الخسارة ببطولة الدوري المصري حتى الآن.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

منذ أن تحول نادي بيراميدز إلى مسماه الحالي بدلا من الأسيوطي سبورت، فإن الفريق أظهر ندية كبيرة في مواجهات الأهلي لدرجة أنه فاز على الفريق الأحمر ٣ مرات من أصل ٧ لقاءات وخرج الأهلي بالفوز مرة وحيدة.

وبدأت اللقاءات بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ وفاز بيراميدز بنتيجة ٢- ١ ثم تغلب في لقاء الدور الثاني بنتيجة ١-٠ كما تغلب في كأس مصر بنتيجة ١-٠.

وتقابل الفريقان في الدوري موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وفاز الأهلي بنتيجة ٢-١ ثم تعادلا دون أهداف كما تعادلا في الدوري بالموسم الماضي بنتيجة ٢-٢.

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة بيراميدز باحثًا عن تحقيق فوز يرفع ثقة لاعبيه وجماهيره خاصة أن الأداء كان مهزوزا في اللقاءات الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، والفريق أمامه مواجهة صعبة ضد صن داونز الجنوب أفريقي على ملعبه.

وقال سامي قمصان المدرب العام للأهلي لـ(إرم نيوز) إن مواجهة بيراميدز قوية ولكنها ليست فاصلة في مشوار الدوري، مؤكدًا أن فريقه سيحاول التعامل مع ضغط اللقاءات في المرحلة الحالية.

وأوضح أن بيراميدز يقدم مستويات طيبة هذا الموسم، والجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة المدرب إيهاب جلال لديه خبرات وأسلوب تكتيكي معين يزيد من صعوبة اللقاء.

ويغيب عن صفوف الأهلي صلاح محسن وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا، بينما عاد الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف من الإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه رباعي خط الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول.

ويقود خط الوسط أليو ديانج وبجواره عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الهجوم محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر أو بيرسي تاو ومحمد شريف.

أوراق بيراميدز

يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز على الأهلي وتعزيز الصدارة خاصة أن الفريق حقق الفوز في آخر ٣ لقاءات بالدوري.

وأكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز لـ(إرم نيوز) أن مواجهة الأهلي لها حسابات خاصة؛ لأن الفريق الأحمر أبرز المنافسين على لقب الدوري مع الزمالك.

وأوضح أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز ومواصلة مسلسل الانتصارات قبل الذهاب إلى تونس لمواجهة الصفاقسي بالكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن بيراميدز أحمد توفيق وهشام محمد ودودو الجباس لأسباب فنية بينما يعتمد جلال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى شريف إكرامي وأمامه رباعي خط الدفاع علي جبر وأسامة جلال وعمر جابر ومحمد حمدي.

ويقود خط الوسط نبيل عماد دونجا وبجواره وليد الكرتي وعبد الله السعيد وعلى الأطراف رمضان صبحي وإبراهيم عادل وفي الهجوم فاجري لاكاي.

وقال رمضان السيد نجم الأهلي الأسبق لـ(إرم نيوز) إن لقاءات الأهلي وبيراميدز تتسم دائما بالندية والإثارة بين الفريقين.

وأوضح أن الأهلي لديه مشاكل دفاعية واضحة مع موسيماني وظهرت خلال لقاء المريخ السوداني وقبله صن داونز وخاصة في وجود مساحات خلف التونسي علي معلول الظهير الأيسر .

وأشار إلى أن ايهاب جلال لديه ،أيضا، مشاكل في عمق الدفاع؛ وهو ما يمثل أزمة لدى بيراميدز خاصة أن الجانب الهجومي مميز وبه عناصر قوية.