مرتضى منصور يكشف أسماء اللاعبين الموافقين على تجديد عقودهم مع الزمالك (فيديو)

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري عن أسماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذين سيتم تجديد تعاقدهم مع النادي، خلال الساعات المقبلة.

وكان رئيس الزمالك، منح اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، مهلة حتى يوم الخميس الماضي، لحسم موقفهم من تجديد تعاقدهم مع النادي.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية إن اللاعبين الذين وافقوا على التجديد هم كل من طارق حامد – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – محمد أبو جبل – حازم إمام – عمر السعيد).

يذكر أن هناك أكثر من لاعب ينتهي تعاقده مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري على رأسهم، الحارس محمد أبو جبل، الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والإيفواري رزاق سيسيه، والمصريان طارق حامد، ومحمد أشرف روقا، وعمر السعيد وحازم إمام.

وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع عدد من اللاعبين في الساعات الماضية، للاتفاق معهم على تجديد تعاقدهم.

كما أعلن مرتضى منصور عن تشكيل الجهاز الفني النهائي لنادي الزمالك وجاء كالتالي:

البرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا مدير فني

أسامه نبيه مدرب عام

جوزيه روي مدرب مساعد

أندريه فيليب مدرب أحمال

بيدرو روبرتو محلل أداء

أيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

ويستضيف الزمالك نظيره الجونة، مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حقق فوزا صعبا في آخر مبارياته بمسابقة الدوري على حساب فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان الفريق متأخرا بهدفين دون رد، فيما تلقى الجونة خسارة على ملعبه من البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات.

يذكر أن، مرتضى منصور، قد وجه رسالة أمس السبت إلى مسؤولي نادي النصر السعودي، بشأن مفاوضاتهم مع محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”أنهيت جلستي مع محمد أبو جبل، ولن يذهب إلى النصر، كما أقول لكل الأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لديكم الأموال والبركة، لذلك اتركوا لنا لاعبينا“.

وأضاف: ”أفضل أن تكون المفاوضات معنا بشكل مباشر ومن الباب لتوفير المسافات، ولكن الدخول من الشباك يجعل الأمور أصعب، عندما تحدث معي سابقا رؤساء الأندية السعودية لضم لاعبي الزمالك كنا نوافق وتنتهي المفاوضات بنجاح“.