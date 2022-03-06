مرتضى منصور يوجه رسالة إلى النصر السعودي بشأن المفاوضات مع محمد أبوجبل (فيديو)

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، رسالة إلى مسؤولي نادي النصر السعودي، بشأن مفاوضاتهم مع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”أنهيت جلستي مع محمد أبو جبل، ولن يذهب إلى النصر، كما أقول لكل الأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لديكم الأموال والبركة، لذلك اتركوا لنا لاعبينا“.

وأضاف: ”أفضل أن تكون المفاوضات معنا بشكل مباشر ومن الباب لتوفير المسافات، ولكن الدخول من الشباك يجعل الأمور أصعب، عندما تحدث معي سابقا رؤساء الأندية السعودية لضم لاعبي الزمالك كنا نوافق وتنتهي المفاوضات بنجاح“.

وتابع: ”سعر اللاعب يرتفع بسبب نادي الزمالك فهو من يصنع النجوم، ولذلك وقت التجديد النادي هو من يحدد المبلغ وليس اللاعب“.

وأوضح: ”بصرف النظر عن نادي النصر أو أي ناد آخر، لن يستمر أي لاعب مع ناديه دون رغبته“.

فيديو | رئيس #الزمالك ينفي اتفاق الحارس المصري "محمد أبو جبل" مع نادي #النصر.. ويؤكد: أتمنى أن تكون المفاوضات من الأبواب وليس من الشباك.. ولن أقف أمام رغبة أي لاعب يريد ترك النادي#المنتصف pic.twitter.com/ShTkj6Ngku — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 5, 2022

وجرى تداول أخبار خلال الأيام الماضية عن توقيع محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك، لنادي النصر السعودي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد أن أصبح من حق اللاعب التوقيع لأي فريق منذ شهر يناير الماضي، حيث ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وكان مرتضى منصور أكد في وقت سابق أن محمد أبو جبل يعتزم تجديد تعاقده مع الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستضيف الزمالك نظيره الجونة، مساء الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك حقق فوزا صعبا في آخر مبارياته بمسابقة الدوري على حساب فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان الفريق متأخرا بهدفين دون رد، فيما تلقى الجونة خسارة على ملعبه من البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات.