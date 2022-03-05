جاهزية طارق حامد لمباراة الزمالك ضد الجونة

انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريب اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري المصري.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة قوية في الركبة تسببت في غيابه عن الفريق خلال المباريات الماضية.

ووافق الجهاز الطبي للفريق على مشاركة طارق حامد في تدريب اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي مؤخرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

إلى ذلك، عقد أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب في تواجد كل من أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس.

وحرص المدرب العام بحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك على مطالبة اللاعبين بالتركيز استعدادا لمباراة الجونة، من أجل تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات، خاصة وأن اللقاء المقبل سيكون بمثابة بروفة قوية قبل مواجهة الوداد المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

وشدد نبيه في حديثه مع اللاعبين على ضرورة تلافي السلبيات التي وقع فيها الفريق في لقاء فيوتشر السابق، واللعب بنفس الروح التي ظهر عليها اللاعبون في اللقاء السابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.