ماذا طلب الخطيب من جمال علام وأحمد دياب قبل مباراة الأهلي ضد بيراميدز؟

أصدر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا، كشف من خلاله عن إجراء رئيسه محمود الخطيب، اتصالا هاتفيا مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، يطلب من خلاله ”الحرص على نجاح بطولة الدوري وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة“.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة المؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي، يوم السبت: ”حرصًا على نجاح بطولة الدوري وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة، قام محمود الخطيب، رئيس النادي، ظهر اليوم بالاتصال بكلٍ من جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واستعرض معهما الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات في الأسابيع الماضية وأثرت في النتائج بشكل مباشر“.

وأضاف البيان: ”كما استعرض أيضًا عدم المساواة في فترة الاستعداد التي تحصل عليها الفرق بين المباريات.. وطالب الخطيب بضرورة تدارك هذه الأخطاء، ومراجعة كل ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية“.

🚨🚨الكابتن محمود الخطيب يطالب اتحاد الكرة والرابطة بتدارك أخطاء الفترة الماضية pic.twitter.com/gjzYpl1GGF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 5, 2022

ودارت العديد من الأحاديث الفترة الماضية عن رغبة الأهلي في تأجيل مواجهته المقبلة ضد بيراميدز في الدوري؛ لانشغاله للتجهيز للمواجهة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد تحدث عن ضغط المباريات لفريقه، مؤكدًا أنه منذ أن أتى مصر كان الجدول مضغوطًا، وفي أوقات أخرى كان الضغط أكبر، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تأجيل مباراة بيراميدز، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مدرب الأهلي، في مؤتمر صحفي أمس، قبل مواجهة المريخ السوداني: ”بالتأكيد كنت أتمنى تأجيل المباراة، نحن نمثل مصر وليس الأهلي فقط، كما أن بيراميدز يلعب في أفريقيا مثلنا لكن اتحاد الكرة كان يضع المباراة بين المواجهتين“.

ويستضيف الأهلي فريق المريخ السوداني، وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم على استاد ”الأهلي السلام“ في اللقاء المؤجل من مباريات المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتم تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني، وذلك في ظل ارتباط الأهلي وقت المباراة بخوض مباريات كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات وحصد الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلالها.

ويتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، في حين يأتي المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وخاض لقائين فقط، وهي نفس عدد اللقاءات التي خاضها الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الرابع.