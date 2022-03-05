الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد المريخ في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الأهلي المصري مواجهة صعبة أمام ضيفه المريخ السوداني مساء اليوم السبت باستاد السلام بالقاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد المريخ ، فإلى السطور القادمة:

📋| اليكم قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال🦅💪 pic.twitter.com/XpNMjJEgcP — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 3, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب السلام بالقاهرة الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة والسودان ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعدما حقق التعادل مع الهلال في السودان دون أهداف والخسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 0/1 في القاهرة.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد أن تعادل مع صن داونز دون أهداف بالقاهرة ثم فاز على الهلال بالقاهرة أيضا بنتيجة 2/1.

بيتسو موسيماني | 🗣

💬"سنواجه فريقًا قويًّا غدًا، قدم أداء جيدًا في البطولة ، مباراة الغد لا بديل أمامنا سوى الفوز" 💬"تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بضرورة استغلال الفرص لتسجيل الأهداف وعدم تكرار سيناريو

المباراة السابقة"🦅 pic.twitter.com/Mk2GgdcnS0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 4, 2022

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان 9 مرات ويتفوق الأهلي بواقع 6 انتصارات مقابل فوز وحيد للمريخ وتعادلين.

وبدأت اللقاءات بمواجهة الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا 1983 وفاز الأهلي بنتيجة 1/0 بهدف محمود الخطيب من ضربة جزاء ثم تعادلا دون أهداف في السودان.

وتجدد الموعد في تصفيات البطولة العربية 1992 بالقاهرة وفاز الأهلي بنتيجة 3/0 بعدما سجل حسام حسن هدفين وأيمن شوقي ثم تقابلا في كأس الكؤوس الأفريقية 1993 في ربع النهائي وفاز الأهلي بنتيجة 2/1 في السودان وفاز في الإياب بالقاهرة بنتيجة 5/1.

ولعب الفريقان في دوري أبطال أفريقيا 2002 وفاز الأهلي بنتيجة 2/0 ثم فاز المريخ في السودان بنتيجة 3/1 ثم تقابلا في دور المجموعات بدوري الأبطال 2021 وفاز الأهلي بنتيجة 3/0 وتعادلا بنتيجة 2/2.

محمد الشناوي | 🗣

💬"مواجهة المريخ السوداني لا بديل فيها عن الفوز وحصد نقاط المباراة"

💬"سنبذل أقصى جهد في مباراة المريخ غدًا، لتقديم عرض يليق بجماهير النادي التي تساند الفريق في كل مكان"🦅 pic.twitter.com/yOiD9yPsot — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 4, 2022

الأهلي.. وتصحيح المسار

يخوض الأهلي مواجهة المريخ باحثا عن تصحيح المسار بعدما قدم الفريق الأحمر بداية هزيلة في مشوار مرحلة المجموعات لدرجة أنه لم يسجل أي هدف في أول لقاءين.

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن مباراة المريخ في غاية الصعوبة وتحتاج للتركيز الكامل واستغلال الفرص وتجنب ما حدث في مباراة ماميلودي صن داونز.

وأشار إلى أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في المباريات الأربع المتبقية من عمر مرحلة المجموعات وحسم التأهل والصدارة.

ويغيب عن الأهلي ثلاثي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم بخلاف المهاجم صلاح محسن للإصابة بجانب انتهاء موسم الثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

ترتيب مجموعة الأهلي والهلال بعد تعادل المريخ مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا https://t.co/IU3r3GitXW pic.twitter.com/R2DFJGvefJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

ومن المرجح أن يعتمد موسيماني على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد عبدالمنعم و رامي ربيعة ويمينا محمد هاني ويسارا علي معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره حمدي فتحي وأمامهما محمد مجدي أفشة، وفي الهجوم بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر.

المريخ.. ومواصلة المغامرة

يأمل المريخ مواصلة مغامرته والبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الأهلي وحسم النقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بنقطة من أنياب الأهلي.

وقال المدرب الإنجليزي لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي وهي مواجهة صعبة بكل المقاييس.

وأشار إلى أن المريخ سيلعب بكل قوة مؤكداً أن الإدارة قررت عدم نقل مباراة الأهلي في الجولة الخامسة على ملعب المريخ خارج مصر.

ومن المرجح أن يعتمد المريخ على تشكيلة تضم حارس المرمى منجد أبوزيد، وأمامه رباعي خط الدفاع مصطفى كرشوم وحمزة داوود وتوماس باواك وبخيت خميس.

ويقود خط الوسط عمار طيفور وبجواره عماد علي وأمامهما رمضان عجب والسماني الصاوي وتوني أومايري على الأطراف، وفي الهجوم الجزولي نوح.

وقال السوداني عبدالمنعم شطة نجم الأهلي المصري الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين خاصة أن المريخ أظهر وجها مميزا قبل لقاء الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي لديه دوافع قوية من أجل تحقيق الفوز مؤكدا أن الفريق الأحمر يستطيع أن يحقق الفوز لأنه يملك لاعبين أصحاب خبرات وقدرات مميزة خاصة في الهجوم.

وأوضح أن المريخ مع مدربه الحالي الإنجليزي لي كلارك يلعب بشكل أكثر تنظيما مؤكدا أن المريخ فريق قوي وسريع ويلعب بروح قتالية، خاصة مع وجود أطراف سريعة.