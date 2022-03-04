رسميا.. البرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وسيعود فيريرا لقيادة الزمالك في ولاية ثانية، حيث قاد الفريق في موسم 2015، وحصد معه ثنائية الدوري وكأس مصر.

وأكد أن الاتفاق تم مع فيريرا على استقدام 4 مساعدين له، بوجود أسامة نبيه كمدرب عام، وأحمد عبد المقصود كمدرب مساعد.

ومن المنتظر أن يصل البرتغالي فيريرا إلى مدينة القاهرة يوم الأحد المقبل، على أن يشاهد مباراة الزمالك والجونة الإثنين من ستاد القاهرة، ويبدأ عمله رسميا في اليوم التالي.

ويقود البرتغالي فيريرا الزمالك فنيا في مباراة الوداد المغربي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام 11 مارس على استاد القاهرة الدولي.

ويقود أسامة نبيه الفريق فنيًا بشكل مؤقت، انتظارًا لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض.

ونجح الزمالك، أمس الأول الأربعاء، في تعويض تأخره بهدفين للفوز 3-2 على فيوتشر، في أول مباراة لمدربه الجديد والمؤقت أسامة نبيه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدم الزمالك للمركز الثالث برصيد 22 نقطة من عشر مباريات، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض تسع مباريات، ونقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من تسع مباريات أيضا.

رسميًا: أسامة نبيه يعاون كارتيرون بقيادة نادي الزمالك https://t.co/JYCZ46FhKp pic.twitter.com/PUPDABSzbJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

يذكر أن نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أعلن، يوم الاثنين الماضي، رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فترته الثانية، عقب فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال الزمالك، في مقطع فيديو على موقعه على الإنترنت يظهر فيه رئيس النادي مرتضى منصور وإلى جواره كارتيرون، إنه انفصل عن المدرب الفرنسي البالغ عمره 51 عاما بالتراضي مع منحه راتب شهرين.

وقال منصور آنذاك: ”تحدثنا مع كارتيرون عن بعض الأمور ونفى تدخل أي شخص في عمله سواء من داخل مجلس الإدارة أو خارجه. واعتذر المدرب لجماهير الزمالك ونفى تماما تعمده الخسارة أو التعادل في مباريات الفريق الأخيرة.

وأضاف: ”يحترم كارتيرون نادي الزمالك وقال إنه يريد أن يفسخ التعاقد بشكل متحضر بحيث يُمكنه العودة في أي وقت في المستقبل. اتفقنا في النهاية على فسخ التعاقد بالتراضي بحصول المدرب على شهر من راتبه بخلاف حصوله على شهر آخر، وسنوثق الأمر بشكل رسمي وأتمنى له التوفيق مستقبلا“.

مرتضى منصور يتهم كارتيرون بالتسبب في خسارة الزمالك أمام الوداد ويتحدث عن إمكانية رحيله (فيديو) https://t.co/Lxji2BkvgD pic.twitter.com/0XCxD2twjI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وعلى الجانب الآخر، قال كارتيرون إنه حزين لرحيله عن الزمالك لأنه كان يتمنى قيادة الفريق إلى المزيد من الألقاب، وشدد على أنه رفض اللجوء للاتحاد الدولي (الفيفا) والدخول في مشاكل مع الزمالك، وفضل إنهاء الأمر وديا حتى يمكنه العودة مجددا لقيادة الفريق.

وجاء هذا القرار بعد يومين من خسارة الزمالك 3-1 أمام الوداد المغربي في الدار البيضاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.