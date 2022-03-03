محمد صلاح: نتائج جوائز "ذا بيست" والكرة الذهبية صدمتني

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن دهشته و“صدمته“ لخروجه من التشكيلة الأساسية لجوائز الأفضل في العالم للعام الماضي، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأمر ليس عادلا لكنه لا يمكن أن يفعل شيئا حيال ذلك.

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة الأفضل للعام الماضي، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والمصري صلاح مهاجم ليفربول الذي غاب عن التشكيلة الأساسية للأفضل في 2021، رغم أنه احتل المركز الثالث بعد ليفاندوفسكي وميسي.

وضمت التشكيلة أربعة مهاجمين هم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إرلينغ هالاند وليفاندوفسكي وميسي.

لكن صلاح علق في مقابلة مع الإعلامية المصرية إسعاد يونس قائلا: ”شعرت بالصدمة لغيابي عن تشكيلة الأفضل للفيفا العام الماضي، أشعر أنها ليست عادلة بنسبة 100% ولا أعلم بأسس التصويت.

وأضاف: ”لم أكن سعيدا لغيابي عن التشكيلة المثالية للفيفا العام الماضي، واستغربت كذلك، لكن ما يسعدني هو أن الناس استغربت غيابي، لكن لا يوجد ما يمكنني فعله حيال ذلك“.

وأجرت إسعاد يونس مقابلة حصرية مع صلاح في إنجلترا، وأذيع الجزء الأول منها يوم الخميس عبر قنوات مصرية محلية، وقد تحدث كذلك عن نتائج الكرة الذهبية قائلا: ”نتائج الكرة الذهبية كذلك صدمتني، لم أتوقع أن احتل المركز السابع“.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة بتاريخه في رقم قياسي، متفوقا على ليفاندوفسكي وجورجينيو، ليحصد أبرز جائزة لكرة القدم مرة اخرى.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جائزة 2021 إلى أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.

ويعيش صلاح، البالغ عمره 29 عاما، حالة من التألق مع نادي ليفربول، حيث يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه زميله ديوجو جوتا، لاعب ليفربول.

وقاد صلاح المنتخب المصري إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون الشهر الماضي، التي توجت السنغال بلقبها بركلات الترجيح، وهو النهائي الثاني في ثلاث سنوات يقود فيه صلاح ”الفراعنة“ في البطولة القارية الأبرز.