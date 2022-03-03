مرتضى منصور يتحدث عن أزمة تجديد لاعبي الزمالك وموعد تقديم المدرب الجديد (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن يوم السبت المقبل سيشهد نهاية أزمة اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن مرتضى منصور قبل يومين عن تحديد اليوم الخميس، من الساعة الثانية عشرة مساء إلى الثانية مساء بتوقيت القاهرة، موعدا للاجتماع باللاعبين الذين يرغبون في تمديد عقودهم.

وانتهت المهلة التي حددها مرتضى منصور للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وأبرزهم: طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد أبوجبل ومحمد أشرف روقا وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه.

وقال مرتضى منصور، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية، إن اللاعبين الذين تواصلوا معه للتجديد هم: ”طارق حامد – محمد أبو جبل – أشرف بن شرقي – عمر السعيد – حازم إمام“.

وأكد مرتضى أن الخماسي السابق تواصل معه تليفونيًا، وجميعهم موافق على التجديد، وسينهي هذا الملف يوم السبت المقبل.

وعن المدير الفني الجديد قال: ”سيتم الإعلان عنه خلال أيام بعد الاستقرار عليه، وهو اسم قوي ستسعد به الجماهير“.

ويقود أسامة نبيه الفريق فنيًا بشكل مؤقت، انتظارًا لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض.

ونجح الزمالك، أمس الأربعاء، في تعويض تأخره بهدفين للفوز 3-2 على فيوتشر، في أول مباراة لمدربه الجديد والمؤقت أسامة نبيه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدم الزمالك للمركز الثالث برصيد 22 نقطة من عشر مباريات، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض تسع مباريات، ونقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من تسع مباريات أيضا.

رسميًا: أسامة نبيه يعاون كارتيرون بقيادة نادي الزمالك https://t.co/JYCZ46FhKp pic.twitter.com/PUPDABSzbJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

يذكر أن نادي الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أعلن، يوم الاثنين الماضي، رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فترته الثانية عقب فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال الزمالك، في مقطع فيديو على موقعه على الإنترنت يظهر فيه رئيس النادي مرتضى منصور وإلى جواره كارتيرون، إنه انفصل عن المدرب الفرنسي البالغ عمره 51 عاما بالتراضي مع منحه راتب شهرين.

وقال منصور آنذاك: ”تحدثنا مع كارتيرون عن بعض الأمور ونفى تدخل أي شخص في عمله سواء من داخل مجلس الإدارة أو خارجه. واعتذر المدرب لجماهير الزمالك ونفى تماما تعمده الخسارة أو التعادل في مباريات الفريق الأخيرة.

وأضاف: ”يحترم كارتيرون نادي الزمالك وقال إنه يريد أن يفسخ التعاقد بشكل متحضر بحيث يُمكنه العودة في أي وقت في المستقبل. اتفقنا في النهاية على فسخ التعاقد بالتراضي بحصول المدرب على شهر من راتبه بخلاف حصوله على شهر آخر، وسنوثق الأمر بشكل رسمي وأتمنى له التوفيق مستقبلا“.

مرتضى منصور يتهم كارتيرون بالتسبب في خسارة الزمالك أمام الوداد ويتحدث عن إمكانية رحيله (فيديو) https://t.co/Lxji2BkvgD pic.twitter.com/0XCxD2twjI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وعلى الجانب الآخر، قال كارتيرون إنه حزين لرحيله عن الزمالك لأنه كان يتمنى قيادة الفريق إلى المزيد من الألقاب، وشدد على أنه رفض اللجوء للاتحاد الدولي (الفيفا) والدخول في مشاكل مع الزمالك، وفضل إنهاء الأمر وديا حتى يمكنه العودة مجددا لقيادة الفريق.

وجاء هذا القرار بعد يومين من خسارة الزمالك 3-1 أمام الوداد المغربي في الدار البيضاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.