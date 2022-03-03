من حضر اجتماع "تجديد العقود" من لاعبي الزمالك؟

انتهت المهلة التي حددها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن مرتضى منصور قبل يومين عن تحديد، اليوم الخميس من الساعة الثانية عشرة مساء إلى الثانية مساء بتوقيت القاهرة موعدا للاجتماع باللاعبين الذي يرغبون في تمديد عقودهم.

وتنتهي عقود عدة لاعبين من الزمالك بنهاية الموسم الجاري، أبرزهم: طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد أبوجبل ومحمد أشرف روقا وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه.

وقال مرتضى إن جلسة اليوم هي الأخيرة للتحدث بشأن تجديد العقود، حيث لفت إلى أنه سيتم استبعاد اللاعبين اللذين لن يجددوا عقودهم لنهاية الموسم.

ورغم تهديدات مرتضى منصور، لم يحضر للاجتماع المعلن سوى حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وقائده الثاني بعد شيكابالا.

ويرغب الزمالك في الحفاظ على قوام الفريق لمنحه حالة من الاستقرار، خاصة أن عددا كبيرا من اللاعبين سوف تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وسيكون صعبا تعويضهم جميعا.

ونجح الزمالك في العودة لسكة الانتصارات على المستوى المحلي، أمس الأربعاء، حينما فاز على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة للغاية.

وتقدم الزمالك للمركز الثالث برصيد 22 نقطة من عشر مباريات، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر والذي خاض تسع مباريات، ونقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من تسع مباريات أيضا.