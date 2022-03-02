ترتيب الدوري المصري: ريمونتادا تاريخية للزمالك أمام فيوتشر تصعد به للمركز الثالث

خطف الزمالك فوزاً غالياً على ضيفه فيوتشر 3-2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقلب الزمالك تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف، في ريمونتادا تاريخية، حيث أحرز محمد عبد الغني هدفًا بصدره إثر تمريرة عرضية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الزمالك لتعويض تأخره بهدفين للفوز 3-2 على فيوتشر في أول مباراة لمدربه الجديد أسامة نبيه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

تأخر الزمالك بهدفين بعد 13 دقيقة من البداية، حيث سجل أحمد عاطف لفيوتشر بعد ثلاث دقائق بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة بينية من الكاميروني جوناتان نجويم ليلجأ محمد الحنفي حكم المباراة لتقنية الفيديو قبل احتساب الهدف.

وضاعف أحمد رفعت النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مصطفى البدري ،ليرفض الاحتفال بهدفه في فريقه السابق.

وقلص أحمد سيد ”زيزو“ الفارق للزمالك عبر ركلة جزاء بالتخصص نفذها على طريقة ”بانينكا“ في الدقيقة 16 إثر عرقلة التونسي سيف الدين الجزيري داخل المنطقة بواسطة المدافع محمود مرعي.

وأدرك زيزو التعادل بالطريقة ذاتها بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بعد لمسة يد من عربي بدر مدافع فيوتشر بعد تمريرة عرضية من محمد عبد الشافي داخل المنطقة.

ونجح المغربي أشرف بنشرقي في تحويل تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها زيزو بضربة رأس ارتطمت في صدر عبد الغني قبل أن تسكن شباك فيوتشر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقتنص الزمالك فوزا ثمينا بقيادة مدربه المؤقت نبيه الذي تولى المسؤولية عبر الانفصال عن الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي يوم الاثنين الماضي.

وتقدم الزمالك للمركز الثالث برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي خاض 9 مباريات.

وفي المقابل تجمّد رصيد فيوتشر عند 15 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: