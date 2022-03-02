انفرد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد أن أحرز هدفين خلال مباراة فريقه أمام فيوتشر، بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع زيزو رصيده إلى (7) أهداف انفرد بها بصدارة ترتيب الهدافين، بعد مرور 10 جولات من مسابقة الدوري المصري.

كل الأهداف التي سجلها لاعب الزمالك جاءت من ضربات جزاء، حيث أحرز زيزو ”7“ ضربات بنسبة نجاح 100%.

وتخطى زيزو كلا من الثنائي مروان حمدي لاعب سموحة، والأنجولي مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، أصحاب الـ ”6“ أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، في المقابل يحتل فريق فيوتشر المركز السادس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات، قبل مباراة اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

أحمد سيد ”زيزو“ – الزمالك – 7 أهداف

جوب مابولولو – الاتحاد السكندري – 6 أهداف

مروان حمدي – سموحة – 6 أهداف

جون إيبوكا – إنبي – 5 أهداف

بيرسي تاو – الأهلي – 5 أهداف

محمد هلال – البنك الأهلي – 5 أهداف

محمود وادي – بيراميدز – 5 أهداف