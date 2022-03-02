الأهلي المصري يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة تعثر مفاوضات تجديد عقد موسيماني

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بتعثر مفاوضات تجديد عقد الجنوب أفريقي ”بيتسو موسيماني“ المدير الفني للأهلي المصري والذي يمتد إلى نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ(إرم نيوز) إن هذه الأنباء التي تتردد بين الحين والآخر تفتقد المصداقية، لأن الأهلي توصل بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي لتجديد عقد موسيماني لموسمين مقبلين.

وأوضح أن إدارة الأهلي عقدت جلسة مع وكيلة موسيماني مويرا حينما زارت مصر، واستمعت لكافة مطالبها، وقدمت عرضًا تراه مناسبًا، ونال بالفعل استحسان وكيلة موسيماني، ولكنها طلبت مهلة قبل التوقيع الرسمي.

وأشار إلى أن الأهلي متعاقد مع موسيماني لنهاية الموسم، ولا يوجد أي داعٍ لإثارة هذا الملف بشكل شبه يومي عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن موسيماني مستمر في عمله لنهاية الموسم ولن يرحل مهما كانت النتائج لأن هذه سياسة الأهلي فالحساب ليس بالقطعة.

حقيقة مفاوضات الأهلي السعودي مع موسيماني https://t.co/ySqPlaFOTt pic.twitter.com/9CLR7dVN63 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

من جهة أخرى تحدث المصدر الذي رفض نشر اسمه حقيقة تقدم الأهلي بطلب رسمي لرابطة الأندية لتأجيل لقاء بيراميدز المقرر، يوم ٨ مارس الجاري، بالدوري لارتباط الفريق لخوض لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، يوم ١٢ من نفس الشهر، جنوب أفريقيا بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال: ”الكرة في ملعب رابطة الأندية إذا أرادت دعم الأندية المشاركة في البطولات القارية، حيث سيكون ذلك موقفًا مميزًا ورائعًا منها، وبخلاف ذلك سنخوض المباراة في موعدها ولم نطلب التأجيل“.

وأشار إلى أن الأهلي سيغادر إلى جنوب أفريقيا حال إقامة المباراة في موعدها في اليوم التالي إلى جنوب أفريقيا.