بكاء حسام حسن بعد نزوله في مباراة الأهلي وفاركو قبل النهاية بدقيقة (فيديو)

أجهش حسام حسن مهاجم النادي الأهلي بالبكاء وقت دخوله إلى أرض ملعب الإسكندرية، بديلًا لزميله محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

والتقطت كاميرا المباراة حسام حسن وهو يبكي عند دخوله بدلًا من محمد مجدي أفشة، قبل صافرة النهاية.

وجاء التبديل في الدقيقة 89، أي قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي وفاركو، ما جعل اللاعب يدخل في نوبة بكاء.

وقال الإعلامي أحمد شوبير القريب من إدارة النادي الأهلي، إن بكاء حسام حسن، لأنه: ”ربما يشعر بحالة من الإحباط“ كونه بحاجة للمشاركة لمدة أكثر من ذلك، ولا يصح أن يدخل بديلا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

محمد فضل يرد على سؤال "هل حسام حسن يشعر بالإحباط بسبب نزوله في أخر دقيقتين في المباراة؟" 💣💣#ستاد_مصر pic.twitter.com/HQKSROwIiH — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 1, 2022

وحول لقطة البكاء قال سامي قمصان مدرب الأهلي إن حسام حسن يمتلك شخصية قوية ولكنه واجه سوء توفيق خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: ”تأثره اليوم ضد فاركو طبيعي، لرغبته في التواجد بشكل أساسي والظهور بشكل مميز“.

واختتم: ”الفرصة في انتظاره خلال الفترة المقبلة.. حسام يمتلك شخصية قوية تجعله قادرا على العودة أقوى“.

وفاز فريق الأهلي على مضيفه فاركو 4-1، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 من الدوري المصري.

وافتتح محمد شريف أهداف الأهلي بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من أحمد عبد القادر ليستدير بجسده ويسدد في مرمى الحارس محمد صبحى من مدى قريب بعد خمس دقائق من البداية.

وبعدها بدقيقتين أضاف محمد مجدي ”قفشة“ الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة طويلة كسرت مصيدة التسلل ليطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.

وجعل قفشة النتيجة 3-صفر للأهلي في الدقيقة 13 بعد تمريرة من شريف ليسدد في المرمى من مدى قريب، لكن أحمد الصغيري قلص الفارق لأصحاب الأرض عندما تابع تسديدة النيجيري كينجسلي سوكاري القوية التي ارتدت من يد محمد الشناوي حارس الأهلي ليضع الكرة في الشباك.

وسجل البديل حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي قبل النهاية بثلاثة دقائق بتسديدة بدلت اتجاهها وسكنت شباك صبحي.

وألغى الحكم محمد معروف هدفا لشريف في الدقيقة 40 بداعي التسلل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.