ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يستعيد الصدارة برباعية في فاركو

حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره فاركو، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الأهلي الأهداف في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد شريف بتمريرة رائعة من أحمد عبد القادر.

ورفع شريف رصيد أهدافه بالدوري إلى 4 أهداف ليلاحق زميله الجنوب أفريقي بيرسي تاو هداف الأهلي في الدوري حتى الآن برصيد 5 أهداف.

ولم يسجل محمد شريف للأهلي منذ أن هز شباك فيوتشر يوم 26 ديسمبر الماضي، كما أنه أحرز أول أهدافه في العام الحالي.

وصام شريف عن هز الشباك في مباريات كأس العالم للأندية، بجانب لقائي الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا، ومباراة المقاصة في الدوري.

وفي الدقيقة السابعة سجل محمد مجدي ”أفشة“ الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بتمريرة طولية من رامي ربيعة وضعته في انفراد تام مع محمد صبحي حارس فاركو.

وأحرز محمد مجدي ”أفشة“ الهدف الثالث للأحمر في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل حسين الشحات الهدف الرابع للأهلي مع الدقيقة 86، بعد تصويبة من داخل منطقة جزاء فاركو لتصطدم بمدافع فاركو وتسكن الشباك.

بينما أحرز فاركو هدفه عن طريق أحمد الصغيري بعد متابعة جيدة لتصدي محمد الشناوي، ليودع الكرة في الشباك.

بهذه النتيجة، عاد الأهلي للصدارة برصيد 25 نقطة، خلف بيراميدز (23 نقطة)، وتوقف رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.

الإسماعيلي ضد المقاصة

وفي مباراة أخرى، أهدر الإسماعيلي فرصة ثمينة لتحقيق انتصاره الأول في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما فرط في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه مصر للمقاصة اليوم الثلاثاء.

وبات رصيد الإسماعيلي، الأكثر تتويجا بلقب المسابقة بعد الأهلي والزمالك، أربع نقاط من أربعة تعادلات في 11 مباراة في ذيل الترتيب مقابل تسع نقاط للمقاصة صاحب المركز 15 أول مراكز منطقة الأمان.

وتقدم الإسماعيلي بهدفين في الشوط الأول عبر عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 14 وأحمد مدبولي في الدقيقة 36.

وقلص محمود فهمي الفارق للمقاصة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة ضعيفة من مدى قريب بعدما هيأ الكرة على صدره وسط حراسة من مدافعي الإسماعيلي ليسكنها مرمى الحارس عمر رضوان.

ونجح النيجيري رشيد أحمد في إدراك التعادل للمقاصة في الدقيقة 56.

وأهدر الإسماعيلي ركلتي جزاء عبر عصام صبحي في الدقيقة 62 تصدى لها الحارس محمد مجدي وفي الدقيقة 89 أطاح بها مجدي أعلى العارضة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن بعد فوزه 2-1 على مضيفه الجونة الذي يملك نفس الرصيد ويتأخر عن منافسه بمركزين بفارق الأهداف لكنه خاض عشر مباريات.

و تقدم الجونة في الدقيقة 22 عن طريق سيف العجوز بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية بوساطة عمرو السعداوي.

وتعادل البنك الأهلي بعدها بأربع دقائق عبر محمود سيد قبل أن يحرز البديل كريم أحمد (بامبو) هدف الفوز في الدقيقة 72.

وردت العارضة تسديدة نور السيد لاعب الجونة قبل النهاية بثلاث دقائق ليقتنص البنك الأهلي ثلاث نقاط ثمينة.